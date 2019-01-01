12 п'яних і двоє покусаних: луцькі медики розповіли про «гарячі» вихідні

У вихідні дні, з 16:00 15 березня по 8:00 18 березня, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 113 пацієнтів.З них: госпіталізовано - 65, надано допомогу амбулаторно - 48, - повідомили у Луцькій міській клінічній лікарні.За цей період у травмпункт звернувся 81 травмований, з них: 17 з переломами. 12 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 2-х покусали тварини.14 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час. Також у вихідні операційному блоці виконали 33 операції.