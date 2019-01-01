У Луцьку муніципали покарали «автоандонів». ФОТО





Про це йдеться у повідомленні прес-служби муніципальної варти.



Адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП склали інспектори відділу "Група швидкого реагування" департаменту муніципальної варти Луцька на власників автотранспортних засобів, що залишили свої машини на тротуарах, пішохідних доріжках та на зелених зонах.



"Порушення виявленні на вулицях Конякіна, 14, Федорова, 1, Глушець, Кравчука, а також на проспекті Соборності, Волі, 7", - йдеться у повідомленні.



Довідково:



Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.





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