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У «PremierCity» – безкоштовний показ фільму про жінок-військовослужбовиць «Невидимий батальйон»*

У «PremierCity» – безкоштовний показ фільму про жінок-військовослужбовиць «Невидимий батальйон»*
За підтримки ТРЦ «ПортCity» в кінотеатрі «PremierCity» відбудеться безкоштовний показ повнометражного фільму "Невидимий батальйон", який розповідає історії українських жінок, які, незважаючи ні на що, пішли добровольцями на війну з Росією.

Кіностічку вже показали тисячам глядачів по всьому світу: від Шанхаю і до Вашингтона та Нью-Йорка, героїням фільму стоячи аплодував Парламент Канади. Не пропустіть, лише у кінотеатрі PremierCity!

Сеанс відбудеться 21 березня 2019-го року о 17:00 в кінотеатрі Premier City, 3 поверх ТРЦ ПортCity.

Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена.

Посилання на реєстрацію: https://goo.gl/forms/FQafDJIFTgmPmuaq1

«Невидимий батальйон» - це фільм, в якому зібрано шість історій жінок-військовослужбовиць. Ці історії розказали три українські режисерки: Ірина Цілик, Світлана Ліщинська та Аліна Горлова. Героїні фільму мають неповторний життєвий досвід, вік, військові та цивільні професії. Проте їх всіх об’єднала ця війна. Саме їхні історії відтворюють панорамну картину становища жінок у Збройних Силах.

Дата: 21 березня
Час: 17.00
Місце: Кінотеатр PremierCity, ТРЦ ПортCity
Чекаємо на зустріч!



У «PremierCity» – безкоштовний показ фільму про жінок-військовослужбовиць «Невидимий батальйон»*
У «PremierCity» – безкоштовний показ фільму про жінок-військовослужбовиць «Невидимий батальйон»*
У «PremierCity» – безкоштовний показ фільму про жінок-військовослужбовиць «Невидимий батальйон»*


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Теги: Порт сіті
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