Стрілянина в Нідерландах у трамваї: є загиблі і поранені. ВІДЕО





Дев’ять отримали поранення, - повідомляє



Поліція не виключає терористичного мотиву. У вчиненому підозрюють 37-річного уродженця Туреччини Гьокмана Таніса.



У місті до найвищого підняли рівень загрози, адже стрілянина відбулася у трьох місцях. Евакуювали усі мечеті, школи перебувають під охороною поліції. Додаткові підрозділи військових розгорнули в аеропорту Схіпхол, недалеко від Амстердама.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час стрілянини у трамваї в нідерландському місті Утрехт загинуло троє осіб.Дев’ять отримали поранення, - повідомляє ТСН з посиланням на sky.news.Поліція не виключає терористичного мотиву. У вчиненому підозрюють 37-річного уродженця ТуреччиниУ місті до найвищого підняли рівень загрози, адже стрілянина відбулася у трьох місцях. Евакуювали усі мечеті, школи перебувають під охороною поліції. Додаткові підрозділи військових розгорнули в аеропорту Схіпхол, недалеко від Амстердама.

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