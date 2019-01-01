Стрілянина в Нідерландах у трамваї: є загиблі і поранені. ВІДЕО
Сьогодні, 18:58
Під час стрілянини у трамваї в нідерландському місті Утрехт загинуло троє осіб.
Дев’ять отримали поранення, - повідомляє ТСН з посиланням на sky.news.
Поліція не виключає терористичного мотиву. У вчиненому підозрюють 37-річного уродженця Туреччини Гьокмана Таніса.
У місті до найвищого підняли рівень загрози, адже стрілянина відбулася у трьох місцях. Евакуювали усі мечеті, школи перебувають під охороною поліції. Додаткові підрозділи військових розгорнули в аеропорту Схіпхол, недалеко від Амстердама.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дев’ять отримали поранення, - повідомляє ТСН з посиланням на sky.news.
Поліція не виключає терористичного мотиву. У вчиненому підозрюють 37-річного уродженця Туреччини Гьокмана Таніса.
У місті до найвищого підняли рівень загрози, адже стрілянина відбулася у трьох місцях. Евакуювали усі мечеті, школи перебувають під охороною поліції. Додаткові підрозділи військових розгорнули в аеропорту Схіпхол, недалеко від Амстердама.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Померла багатодітна волинянка, якій збирали гроші на лікування
Сьогодні, 19:07
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 березня
Сьогодні, 19:00
Стрілянина в Нідерландах у трамваї: є загиблі і поранені. ВІДЕО
Сьогодні, 18:58
У волинське озеро випустили понад 600 кілограмів риби
Сьогодні, 18:43
У «PremierCity» – безкоштовний показ фільму про жінок-військовослужбовиць «Невидимий батальйон»*
Сьогодні, 18:36