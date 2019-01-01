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Стрілянина в Нідерландах у трамваї: є загиблі і поранені. ВІДЕО

Стрілянина в Нідерландах у трамваї: є загиблі і поранені. ВІДЕО
Під час стрілянини у трамваї в нідерландському місті Утрехт загинуло троє осіб.

Дев’ять отримали поранення, - повідомляє ТСН з посиланням на sky.news.

Поліція не виключає терористичного мотиву. У вчиненому підозрюють 37-річного уродженця Туреччини Гьокмана Таніса.

У місті до найвищого підняли рівень загрози, адже стрілянина відбулася у трьох місцях. Евакуювали усі мечеті, школи перебувають під охороною поліції. Додаткові підрозділи військових розгорнули в аеропорту Схіпхол, недалеко від Амстердама.


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Теги: стрілянина
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