«Це було непросте рішення»: Садовий у Луцьку розповів, чому знявся на користь Гриценка

Міський голова Львова, лідер «Самопомочі»поспілкувався з волинськими журналістами.У форматі медіа-кави 18 березня під час візиту Садового у Луцьк поговорили про те, чому він зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів на користь, чи стане прем’єром, якщо останній виграє вибори, що вразило під час візиту у Луцьк та якими бачить зміни в країні.На початку зустрічі із журналістами Андрій Садовий розповів, що напередодні розмови мав можливість відвідати два луцьких підприємства – цукровий завод і підприємство «Татрафан».Садовий зауважив, що на першому був приємно вражений новою технологією виробництва біоетанолу з відходів. Лідер «Самопомочі» додав, що підприємство має 20% долі усього цукрового ринку України, й варто робити все, аби ця частка збільшувалася.Інше підприємство, яке відвідав Садовий, – «Татрафан». Воно активно працює на ринку БОПП плівки для упаковки тютюнових виробів, харчових та інших продуктів.«Підприємство має фінські і словацькі інвестиції. Тут жаліються, що немає повернення ПДВ, що дуже часто податкова не розуміє специфіки виробництва», - розповів Андрій Садовий.Далі ж він відповідав на запитання журналістів. Як і очікували, першим його запитали про рішення «знятися» з виборів на користь лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка.«Це було непросте рішення для мене, бо, коли почалися вибори, то я йшов перемагати. Але на кінець лютого я зрозумів, що дуже важко отримати максимально високий результат, щоб потрапити в другий тур. І ми з Гриценком дуже часто ділили голоси, тому я вирішив підтримати його кандидатуру. Дай Бог, щоб ми мали чесного Президента, антикорупційного. Таких прикладів ще в українській історії не було, але колись треба починати. Я думав, що це дасть початок певній хвилі і ми будемо мати меншу кількість кандидатів. Але не зовсім так сталося. Багато людей ще кандидує», – розповів Гриценко.За його словами, були і інші причини, які відіграли роль. Зокрема – бажання мати єдиного демократичного кандидата. «Ще одна причина – ми недостатньо працювали, і той результат, який ми мали на кінець лютого, не був наскільки хороший, як ми очікували», – резюмував у відповіді на це питання Садовий.На запитання ж про те, чому обрав саме Гриценка, лідер «Самопомочі» відповів коротко: «Я не маю фактів, що він крав».Він додав, що має ще багато запитань до Гриценка і його підтримка цієї кандидатури не є безумовною. «Коли ми підписували меморандум, в мене до нього була одна вимога – бути чесним. Тому він повинен також переглянути свою команду, переглянути чистоту рядів і залишити тільки тих людей, які є чесними», - висловився Садовий.Тепер головне, зауважив Садовий, щоб люди пішли на вибори, щоб голоси не вкрали і не використали їх для фальсифікації.Цікавилися журналісти і тим, чи у разі перемоги Анатолія Гриценка та пропозиції стати прем’єр-міністром Андрій Садовий погодиться.«Дійсно, моя виборча програма була більше прем’єрською, ніж президентською. Я практик, я 13 років є мером мільйонного міста, я завжди працював на виробництві, я звик знати ситуацію зсередини. Гриценко більше проводить кампанію, яка має певні акценти на зовнішню політику, на питаннях безпеки, люди це зауважили», - сказав Садовий. Але він пояснив, що згідно з українським законодавством посаду прем’єра пропонує коаліція. Тобто, коли відбуваються вибори до парламенту і формується більшість, то якраз ця більшість пропонує Президенту посаду прем’єра, тоді він її вносить в парламент.«На сьогодні в нас – унікальна ситуація: парламент розбалансований, там реально немає більшості. Тому треба якомога швидше провести вибори. Ідеально було б прийняти новий закон про вибори – відкриті списки, пропорційна система. Тоді б ми мали б набагато кращий рівень парламенту. Бо, будьмо відверті, на сьогодні десь 60 людей у парламенті – незалежні, які самостійно приймають рішення, всі інші – раби. Їм дають вказівки як коли і де голосувати», - сказав Садовий.На його переконання, в Україні варто однозначно зменшувати кількість народних депутатів, бо 450 – це та цифра, яка була встановлена, коли українців було 52 мільйони. Зараз же нас набагато менше. «На мою думку, 300 депутатів – цілком адекватна цифра. Більше того, я б ввів правило, аби рішення приймали більшістю від присутніх на засіданнях нардепів. Тоді не треба буде звозити чартерами депутатів з різних відпочинкових територій підчас важливих голосувань. Я би зменшував і кількість депутатів у місцевих радах. А тим депутатам, які лишилися б, я б фінансово компенсовував той час, які вони проводять у роботі для громади. Бо безоплатні депутати дуже дорого коштують для бюджету. Часто вони тільки дивляться, де що заробити, наносячи велику шкоду для громади», - висловив своє бачення Садовий.Він додав, що «Самопоміч» докладе зусиль для перемоги на парламентських виборах і закликав волинян, які є свідомими і мають бачення розвитку на місцях, долучатися до команди.До розмови долучилися також нардеп, очільниця волинської "Самопомочі", депутат Волиньради від політсилита депутатка Луцькради від "Самопомочі"