«Це було непросте рішення»: Садовий у Луцьку розповів, чому знявся на користь Гриценка
Сьогодні, 19:14
Міський голова Львова, лідер «Самопомочі» Андрій Садовий поспілкувався з волинськими журналістами.
У форматі медіа-кави 18 березня під час візиту Садового у Луцьк поговорили про те, чому він зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів на користь Анатолія Гриценка, чи стане прем’єром, якщо останній виграє вибори, що вразило під час візиту у Луцьк та якими бачить зміни в країні.
На початку зустрічі із журналістами Андрій Садовий розповів, що напередодні розмови мав можливість відвідати два луцьких підприємства – цукровий завод і підприємство «Татрафан».
Садовий зауважив, що на першому був приємно вражений новою технологією виробництва біоетанолу з відходів. Лідер «Самопомочі» додав, що підприємство має 20% долі усього цукрового ринку України, й варто робити все, аби ця частка збільшувалася.
Інше підприємство, яке відвідав Садовий, – «Татрафан». Воно активно працює на ринку БОПП плівки для упаковки тютюнових виробів, харчових та інших продуктів.
«Підприємство має фінські і словацькі інвестиції. Тут жаліються, що немає повернення ПДВ, що дуже часто податкова не розуміє специфіки виробництва», - розповів Андрій Садовий.
Далі ж він відповідав на запитання журналістів. Як і очікували, першим його запитали про рішення «знятися» з виборів на користь лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка.
«Це було непросте рішення для мене, бо, коли почалися вибори, то я йшов перемагати. Але на кінець лютого я зрозумів, що дуже важко отримати максимально високий результат, щоб потрапити в другий тур. І ми з Гриценком дуже часто ділили голоси, тому я вирішив підтримати його кандидатуру. Дай Бог, щоб ми мали чесного Президента, антикорупційного. Таких прикладів ще в українській історії не було, але колись треба починати. Я думав, що це дасть початок певній хвилі і ми будемо мати меншу кількість кандидатів. Але не зовсім так сталося. Багато людей ще кандидує», – розповів Гриценко.
За його словами, були і інші причини, які відіграли роль. Зокрема – бажання мати єдиного демократичного кандидата. «Ще одна причина – ми недостатньо працювали, і той результат, який ми мали на кінець лютого, не був наскільки хороший, як ми очікували», – резюмував у відповіді на це питання Садовий.
На запитання ж про те, чому обрав саме Гриценка, лідер «Самопомочі» відповів коротко: «Я не маю фактів, що він крав».
Він додав, що має ще багато запитань до Гриценка і його підтримка цієї кандидатури не є безумовною. «Коли ми підписували меморандум, в мене до нього була одна вимога – бути чесним. Тому він повинен також переглянути свою команду, переглянути чистоту рядів і залишити тільки тих людей, які є чесними», - висловився Садовий.
Тепер головне, зауважив Садовий, щоб люди пішли на вибори, щоб голоси не вкрали і не використали їх для фальсифікації.
Цікавилися журналісти і тим, чи у разі перемоги Анатолія Гриценка та пропозиції стати прем’єр-міністром Андрій Садовий погодиться.
«Дійсно, моя виборча програма була більше прем’єрською, ніж президентською. Я практик, я 13 років є мером мільйонного міста, я завжди працював на виробництві, я звик знати ситуацію зсередини. Гриценко більше проводить кампанію, яка має певні акценти на зовнішню політику, на питаннях безпеки, люди це зауважили», - сказав Садовий. Але він пояснив, що згідно з українським законодавством посаду прем’єра пропонує коаліція. Тобто, коли відбуваються вибори до парламенту і формується більшість, то якраз ця більшість пропонує Президенту посаду прем’єра, тоді він її вносить в парламент.
«На сьогодні в нас – унікальна ситуація: парламент розбалансований, там реально немає більшості. Тому треба якомога швидше провести вибори. Ідеально було б прийняти новий закон про вибори – відкриті списки, пропорційна система. Тоді б ми мали б набагато кращий рівень парламенту. Бо, будьмо відверті, на сьогодні десь 60 людей у парламенті – незалежні, які самостійно приймають рішення, всі інші – раби. Їм дають вказівки як коли і де голосувати», - сказав Садовий.
На його переконання, в Україні варто однозначно зменшувати кількість народних депутатів, бо 450 – це та цифра, яка була встановлена, коли українців було 52 мільйони. Зараз же нас набагато менше. «На мою думку, 300 депутатів – цілком адекватна цифра. Більше того, я б ввів правило, аби рішення приймали більшістю від присутніх на засіданнях нардепів. Тоді не треба буде звозити чартерами депутатів з різних відпочинкових територій підчас важливих голосувань. Я би зменшував і кількість депутатів у місцевих радах. А тим депутатам, які лишилися б, я б фінансово компенсовував той час, які вони проводять у роботі для громади. Бо безоплатні депутати дуже дорого коштують для бюджету. Часто вони тільки дивляться, де що заробити, наносячи велику шкоду для громади», - висловив своє бачення Садовий.
Він додав, що «Самопоміч» докладе зусиль для перемоги на парламентських виборах і закликав волинян, які є свідомими і мають бачення розвитку на місцях, долучатися до команди.
До розмови долучилися також нардеп, очільниця волинської "Самопомочі" Тетяна Острікова, депутат Волиньради від політсили Костянтин Зінкевич та депутатка Луцькради від "Самопомочі" Юлія Вусенко.
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У форматі медіа-кави 18 березня під час візиту Садового у Луцьк поговорили про те, чому він зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів на користь Анатолія Гриценка, чи стане прем’єром, якщо останній виграє вибори, що вразило під час візиту у Луцьк та якими бачить зміни в країні.
На початку зустрічі із журналістами Андрій Садовий розповів, що напередодні розмови мав можливість відвідати два луцьких підприємства – цукровий завод і підприємство «Татрафан».
Садовий зауважив, що на першому був приємно вражений новою технологією виробництва біоетанолу з відходів. Лідер «Самопомочі» додав, що підприємство має 20% долі усього цукрового ринку України, й варто робити все, аби ця частка збільшувалася.
Інше підприємство, яке відвідав Садовий, – «Татрафан». Воно активно працює на ринку БОПП плівки для упаковки тютюнових виробів, харчових та інших продуктів.
«Підприємство має фінські і словацькі інвестиції. Тут жаліються, що немає повернення ПДВ, що дуже часто податкова не розуміє специфіки виробництва», - розповів Андрій Садовий.
Далі ж він відповідав на запитання журналістів. Як і очікували, першим його запитали про рішення «знятися» з виборів на користь лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка.
«Це було непросте рішення для мене, бо, коли почалися вибори, то я йшов перемагати. Але на кінець лютого я зрозумів, що дуже важко отримати максимально високий результат, щоб потрапити в другий тур. І ми з Гриценком дуже часто ділили голоси, тому я вирішив підтримати його кандидатуру. Дай Бог, щоб ми мали чесного Президента, антикорупційного. Таких прикладів ще в українській історії не було, але колись треба починати. Я думав, що це дасть початок певній хвилі і ми будемо мати меншу кількість кандидатів. Але не зовсім так сталося. Багато людей ще кандидує», – розповів Гриценко.
За його словами, були і інші причини, які відіграли роль. Зокрема – бажання мати єдиного демократичного кандидата. «Ще одна причина – ми недостатньо працювали, і той результат, який ми мали на кінець лютого, не був наскільки хороший, як ми очікували», – резюмував у відповіді на це питання Садовий.
На запитання ж про те, чому обрав саме Гриценка, лідер «Самопомочі» відповів коротко: «Я не маю фактів, що він крав».
Він додав, що має ще багато запитань до Гриценка і його підтримка цієї кандидатури не є безумовною. «Коли ми підписували меморандум, в мене до нього була одна вимога – бути чесним. Тому він повинен також переглянути свою команду, переглянути чистоту рядів і залишити тільки тих людей, які є чесними», - висловився Садовий.
Тепер головне, зауважив Садовий, щоб люди пішли на вибори, щоб голоси не вкрали і не використали їх для фальсифікації.
Цікавилися журналісти і тим, чи у разі перемоги Анатолія Гриценка та пропозиції стати прем’єр-міністром Андрій Садовий погодиться.
«Дійсно, моя виборча програма була більше прем’єрською, ніж президентською. Я практик, я 13 років є мером мільйонного міста, я завжди працював на виробництві, я звик знати ситуацію зсередини. Гриценко більше проводить кампанію, яка має певні акценти на зовнішню політику, на питаннях безпеки, люди це зауважили», - сказав Садовий. Але він пояснив, що згідно з українським законодавством посаду прем’єра пропонує коаліція. Тобто, коли відбуваються вибори до парламенту і формується більшість, то якраз ця більшість пропонує Президенту посаду прем’єра, тоді він її вносить в парламент.
«На сьогодні в нас – унікальна ситуація: парламент розбалансований, там реально немає більшості. Тому треба якомога швидше провести вибори. Ідеально було б прийняти новий закон про вибори – відкриті списки, пропорційна система. Тоді б ми мали б набагато кращий рівень парламенту. Бо, будьмо відверті, на сьогодні десь 60 людей у парламенті – незалежні, які самостійно приймають рішення, всі інші – раби. Їм дають вказівки як коли і де голосувати», - сказав Садовий.
На його переконання, в Україні варто однозначно зменшувати кількість народних депутатів, бо 450 – це та цифра, яка була встановлена, коли українців було 52 мільйони. Зараз же нас набагато менше. «На мою думку, 300 депутатів – цілком адекватна цифра. Більше того, я б ввів правило, аби рішення приймали більшістю від присутніх на засіданнях нардепів. Тоді не треба буде звозити чартерами депутатів з різних відпочинкових територій підчас важливих голосувань. Я би зменшував і кількість депутатів у місцевих радах. А тим депутатам, які лишилися б, я б фінансово компенсовував той час, які вони проводять у роботі для громади. Бо безоплатні депутати дуже дорого коштують для бюджету. Часто вони тільки дивляться, де що заробити, наносячи велику шкоду для громади», - висловив своє бачення Садовий.
Він додав, що «Самопоміч» докладе зусиль для перемоги на парламентських виборах і закликав волинян, які є свідомими і мають бачення розвитку на місцях, долучатися до команди.
До розмови долучилися також нардеп, очільниця волинської "Самопомочі" Тетяна Острікова, депутат Волиньради від політсили Костянтин Зінкевич та депутатка Луцькради від "Самопомочі" Юлія Вусенко.
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