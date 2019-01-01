Луцький юрист закликає голосувати свідомо на президентських виборах





Не піддаватися на порожні обіцянки політиків закликає юрист Олександр Бондар у відеоблозі, опублікованому на каналі «СВІДОМИХ» в YouTube. Він розповів, чому важливо обирати президента обдумано та виважено. Повідомляє







Олександр вважає, що 31 березня українці мають визначитися: або ми нарешті почнемо спільно будувати справді незалежну, єдину, новітню Українську Державу, що чесно служитиме людям, а не купці олігархів, або нас поглине зневіра, бідність, хаос і повернення під крило російського імперського проекту.



«Багато хто стверджує, що політична еліта України цілком залежна від олігархів, і навіть при бажанні щось змінити не здатна через брак власної незалежності та обмеженість горизонтів мислення сформованого в системі так званих «договірняків», підкупів та інтриг», – зазначив юрист.



А також додав, що не може погодитись та змиритись із таким станом речей. Адже переконаний, що політична еліта повинна бути залежною тільки від свого народу. Відповідно, майбутнє України залежить лише від самих українців.



Також Олександр Бондар розповів про важливість легітимності майбутньої влади. Йдеться не лише про чесну перемогу на прийдешніх виборах, але і про здатність Президента досягти суспільного визнання.



«Адже чим нижчий рівень легітимності, тим частіше влада буде спиратися на силовий примус, як це сталося взимку 2013-2014 років, наслідки чого ми відчуваємо досі. Я впевнений, все залежить від нас. Від того, наскільки відповідально, свідомо та зважено ми підійдемо до вибору Президента України – людини, що буде відстоювати демократичні ідеали, права та свободу українців», – переконаний він.



Окрім того, додав Олександр, потрібно усвідомити, що діяльність глави держави обумовлена характером покладених на нього функцій.



«При виборі Президента кожний із нас повинен це зрозуміти і не піддаватися на порожні обіцянки, які лунають із уст того чи іншого політика. Особисто я зроблю максимально обдуманий та виважений вибір, тому що розумію, наскільки від цього залежить майбутнє як моє, так і наступних поколінь. Будь собою, голосуй свідомо!» – закликав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже через два тижні в Україні відбудуться президентські вибори. Аби допомогти лучанам під час обрання глави держави, Громадянський Рух «СВІДОМІ» проводить інформаційну кампанію «Голосуй свідомо», щоб кожен лучанин зробив свій вибір максимально об’єктивно.Не піддаватися на порожні обіцянки політиків закликає юристу відеоблозі, опублікованому на каналі «СВІДОМИХ» в YouTube. Він розповів, чому важливо обирати президента обдумано та виважено. Повідомляє ІА "Конкурент" Олександр вважає, що 31 березня українці мають визначитися: або ми нарешті почнемо спільно будувати справді незалежну, єдину, новітню Українську Державу, що чесно служитиме людям, а не купці олігархів, або нас поглине зневіра, бідність, хаос і повернення під крило російського імперського проекту.«Багато хто стверджує, що політична еліта України цілком залежна від олігархів, і навіть при бажанні щось змінити не здатна через брак власної незалежності та обмеженість горизонтів мислення сформованого в системі так званих «договірняків», підкупів та інтриг», – зазначив юрист.А також додав, що не може погодитись та змиритись із таким станом речей. Адже переконаний, що політична еліта повинна бути залежною тільки від свого народу. Відповідно, майбутнє України залежить лише від самих українців.Також Олександр Бондар розповів про важливість легітимності майбутньої влади. Йдеться не лише про чесну перемогу на прийдешніх виборах, але і про здатність Президента досягти суспільного визнання.«Адже чим нижчий рівень легітимності, тим частіше влада буде спиратися на силовий примус, як це сталося взимку 2013-2014 років, наслідки чого ми відчуваємо досі. Я впевнений, все залежить від нас. Від того, наскільки відповідально, свідомо та зважено ми підійдемо до вибору Президента України – людини, що буде відстоювати демократичні ідеали, права та свободу українців», – переконаний він.Окрім того, додав Олександр, потрібно усвідомити, що діяльність глави держави обумовлена характером покладених на нього функцій.«При виборі Президента кожний із нас повинен це зрозуміти і не піддаватися на порожні обіцянки, які лунають із уст того чи іншого політика. Особисто я зроблю максимально обдуманий та виважений вибір, тому що розумію, наскільки від цього залежить майбутнє як моє, так і наступних поколінь. Будь собою, голосуй свідомо!» – закликав він.

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