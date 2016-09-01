Луцькі школярі ходили на екскурсію до патрульних ФОТО
Сьогодні, 06:03
Четвертокласники з гімназії №4 м. Луцька побували на екскурсії в управлінні патрульної поліції у Волинській області.
Повідомляє прес-служба патрульноїї поліції.
Діти ознайомились з роботою апарату, подивились, де зберігається технічне обладнання, у свою чергу, поліцейські сектору зв'язку та телекомунікацій показали спеціальні технічні засоби — боді-камери та рації.
Інспектор зі зв’язків з громадськістю Роман Ткачук закликав дітей дотримуватись правил дорожнього руху та бути обачними на вулицях, також дітям вручили флікери та дитячі книги з правил безпеки дорожнього руху.
Дітлахи мали можливість поставити питання поліцейським та поспілкуватися у неформальній обстановці.
Традиційно, найбільший захват викликали службові автомобілі, в яких діти посиділи та фотографувались.
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Повідомляє прес-служба патрульноїї поліції.
Діти ознайомились з роботою апарату, подивились, де зберігається технічне обладнання, у свою чергу, поліцейські сектору зв'язку та телекомунікацій показали спеціальні технічні засоби — боді-камери та рації.
Інспектор зі зв’язків з громадськістю Роман Ткачук закликав дітей дотримуватись правил дорожнього руху та бути обачними на вулицях, також дітям вручили флікери та дитячі книги з правил безпеки дорожнього руху.
Дітлахи мали можливість поставити питання поліцейським та поспілкуватися у неформальній обстановці.
Традиційно, найбільший захват викликали службові автомобілі, в яких діти посиділи та фотографувались.
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