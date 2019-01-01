вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

19 березня на Волині: гортаючи календар

19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження репортер інтернет-видання «Волинська правда» Костянтин Олексюк (на фото).

Також особисте свято сьогодні в громадської активістки Юлії Мамчур та підприємиці Мар'яни Царук.

Вітаємо його, а також усіх іменинників – тих, хто носить імена Аркадій і Костянтин.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

Міжнародний день клієнта

Мета цього свята для виробників товарів і послуг в самих різних сферах - залучення нових і заохочення постійних клієнтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські лісівники активно співпрацюють із молоддю. ФОТО
Сьогодні, 01:01
Військового-контрактника вбили підлітки та зняли усе на відео, – поліція
Сьогодні, 00:31
19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Супрун назвала, які реакції після щеплення є нормою
18 березень, 23:27
На Волині пройдуть стрілецькі навчання для прикордонників
18 березень, 22:50
Схожі новини
18 березня на Волині: гортаючи календар 18 березня на Волині: гортаючи календар
18 березень, 00:00
17 березня на Волині: гортаючи календар 17 березня на Волині: гортаючи календар
17 березень, 00:00
16 березня на Волині: гортаючи календар 16 березня на Волині: гортаючи календар
16 березень, 00:00
15 березня на Волині: гортаючи календар 15 березня на Волині: гортаючи календар
15 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лісівники активно співпрацюють із молоддю. ФОТО
Сьогодні, 01:01
 0
Військового-контрактника вбили підлітки та зняли усе на відео, – поліція
Сьогодні, 00:31
 0
19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Супрун назвала, які реакції після щеплення є нормою
18 березень, 23:27
 0
На Волині пройдуть стрілецькі навчання для прикордонників
18 березень, 22:50
 0
Медіа
відео
1/8