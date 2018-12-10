Волинські спорстмени завоювали 7 медалей на чемпіонаті України з кікбоксингу
Сьогодні, 02:14
З 14 по 17 березня 2019 року в м. Київ відбувся чемпіонат України з кікбоксингу «ІСКА» серед дорослих, молоді, юнаків та дітей.
Повідомляє Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
В підсумку змагань команда Волинської області здобула 7 медалей, а саме:
• Неділько Софія – 1 місце (в/к 52 кг);
• Коновальчук Анастасія – 1 місце (в/к 54 кг);
• Ткачук Руслан – 2 місце (в/к 47 кг);
• Валько Валентин – 2 місце (в/к 86 кг);
• Кучерук Артем – 3 місце (в/к 30 кг);
• Гут Аврам – 3 місце (в/к 58 кг);
• Ласкавий Олександр – 3 місце (в/к 69 кг);
Усі спортсмени є вихованцями комунального закладу «КДЮСШ № 2 Луцької міської ради» та займаються у тренерів-викладачів Подвального А.М. та Мордика М.Ю.
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Повідомляє Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
В підсумку змагань команда Волинської області здобула 7 медалей, а саме:
• Неділько Софія – 1 місце (в/к 52 кг);
• Коновальчук Анастасія – 1 місце (в/к 54 кг);
• Ткачук Руслан – 2 місце (в/к 47 кг);
• Валько Валентин – 2 місце (в/к 86 кг);
• Кучерук Артем – 3 місце (в/к 30 кг);
• Гут Аврам – 3 місце (в/к 58 кг);
• Ласкавий Олександр – 3 місце (в/к 69 кг);
Усі спортсмени є вихованцями комунального закладу «КДЮСШ № 2 Луцької міської ради» та займаються у тренерів-викладачів Подвального А.М. та Мордика М.Ю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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