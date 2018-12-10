Волинські спорстмени завоювали 7 медалей на чемпіонаті України з кікбоксингу





Повідомляє Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.



В підсумку змагань команда Волинської області здобула 7 медалей, а саме:



• Неділько Софія – 1 місце (в/к 52 кг);

• Коновальчук Анастасія – 1 місце (в/к 54 кг);

• Ткачук Руслан – 2 місце (в/к 47 кг);

• Валько Валентин – 2 місце (в/к 86 кг);

• Кучерук Артем – 3 місце (в/к 30 кг);

• Гут Аврам – 3 місце (в/к 58 кг);

• Ласкавий Олександр – 3 місце (в/к 69 кг);



Усі спортсмени є вихованцями комунального закладу «КДЮСШ № 2 Луцької міської ради» та займаються у тренерів-викладачів Подвального А.М. та Мордика М.Ю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 14 по 17 березня 2019 року в м. Київ відбувся чемпіонат України з кікбоксингу «ІСКА» серед дорослих, молоді, юнаків та дітей.Повідомляє Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.В підсумку змагань команда Волинської області здобула 7 медалей, а саме:– 1 місце (в/к 52 кг);я – 1 місце (в/к 54 кг);– 2 місце (в/к 47 кг);– 2 місце (в/к 86 кг);– 3 місце (в/к 30 кг);– 3 місце (в/к 58 кг);– 3 місце (в/к 69 кг);Усі спортсмени є вихованцями комунального закладу «КДЮСШ № 2 Луцької міської ради» та займаються у тренерів-викладачів. та

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