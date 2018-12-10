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Волинські спорстмени завоювали 7 медалей на чемпіонаті України з кікбоксингу

Волинські спорстмени завоювали 7 медалей на чемпіонаті України з кікбоксингу
З 14 по 17 березня 2019 року в м. Київ відбувся чемпіонат України з кікбоксингу «ІСКА» серед дорослих, молоді, юнаків та дітей.

Повідомляє Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.

В підсумку змагань команда Волинської області здобула 7 медалей, а саме:

Неділько Софія – 1 місце (в/к 52 кг);
Коновальчук Анастасія – 1 місце (в/к 54 кг);
Ткачук Руслан – 2 місце (в/к 47 кг);
Валько Валентин – 2 місце (в/к 86 кг);
Кучерук Артем – 3 місце (в/к 30 кг);
Гут Аврам – 3 місце (в/к 58 кг);
Ласкавий Олександр – 3 місце (в/к 69 кг);

Усі спортсмени є вихованцями комунального закладу «КДЮСШ № 2 Луцької міської ради» та займаються у тренерів-викладачів Подвального А.М. та Мордика М.Ю.

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Теги: кікбоксинг, чемпіонат, медалі
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