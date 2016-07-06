За кого голосуватиме молодь Волині. ВІДЕО





Про це йдеться на сторінці студради у



Серед опитаних лучан лише деякі конкретно назвали кандидата, за якого віддадуть свій голос на виборах. Решта - ще досі не визначились.



Водночас деякі люди казали, що взагалі не підуть на вибори, або ж зіпсують бюлетень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студентська рада Волині провела опитування серед лучан щодо того, за кого вони голосуватимуть на цьогорічних президентських виборах.Про це йдеться на сторінці студради у facebook Серед опитаних лучан лише деякі конкретно назвали кандидата, за якого віддадуть свій голос на виборах. Решта - ще досі не визначились.Водночас деякі люди казали, що взагалі не підуть на вибори, або ж зіпсують бюлетень.

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