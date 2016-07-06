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За кого голосуватиме молодь Волині. ВІДЕО

За кого голосуватиме молодь Волині. ВІДЕО
Студентська рада Волині провела опитування серед лучан щодо того, за кого вони голосуватимуть на цьогорічних президентських виборах.

Про це йдеться на сторінці студради у facebook.

Серед опитаних лучан лише деякі конкретно назвали кандидата, за якого віддадуть свій голос на виборах. Решта - ще досі не визначились.

Водночас деякі люди казали, що взагалі не підуть на вибори, або ж зіпсують бюлетень.


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Теги: студентська рада, опитування, вибори
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