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Волинянин долучився до всесвітнього челенджу #trashtag і прибрав берег річки. ФОТО

Волинянин долучився до всесвітнього челенджу #trashtag і прибрав берег річки. ФОТО
Після того, як у мережі набрав популярності тег #trashtag, під яким розгорнувся масштабний флешмоб з прибирання, володимирчанин Андрій Гнатюк вирішив приєднатися до такої акції і виклав у Facebook фото, на яких видно результат його роботи з прибирання берегу річки Риловиця у Володимирі-Волинському.

Як розповідає Андрій Гнатюк, якого знають у Володимирі, як талановитого дизайнера, прибирав біля річки кожного року ще до того, як це стало «модним». Живе неподалік річки, а для прибирання вибрав прибережну територію, куди течія зносить сміття, переважно це пластикові і скляні пляшки. Повідомляє "БУГ".

У мережу виклав фото тому, що хотів підтримати такий флешмоб, який спонукає людей творити добру справу.

“Це не подвиг. Я турбуюся про майбутнє своїх дітей, бо ще пам’ятаю як у Лузі з маскою міг зловити відро раків, а вони і риби там сьогодні можуть не побачити. Це один з небагатьох челеджів, який дійсно потрібен. Треба популяризувати ту справу. Біля річки кожен рік прибираю, але просто пішла хвиля і я її підтримав”, – розповідає Андрій Гнатюк.

Волинянин долучився до всесвітнього челенджу #trashtag і прибрав берег річки. ФОТО


Прибирав Андрій усього близько двох годин. За цей час зібрав 6 мішків сміття. Чоловік вважає, що такий челедж повинні підтримати і інші мешканці міста, щоб показати молодшому поколінню, що дім, в якому живеш, повинен бути чистим і гарним.

Волинянин долучився до всесвітнього челенджу #trashtag і прибрав берег річки. ФОТО

Волинянин долучився до всесвітнього челенджу #trashtag і прибрав берег річки. ФОТО


Зазначимо, що флешмоб запустили 10 березня на платформі Reddit. Юзер запропонував прибирати, а потім показувати фото, на яких буде видно різницю. Потім вигадали і назву – #trashtag.

Прибирати засмічені території виходять і по одному, і цілими компаніями. До флешмобу вже приєдналися юзери із США, Швеції, Непалу тощо.
Волинянин долучився до всесвітнього челенджу #trashtag і прибрав берег річки. ФОТО

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Теги: #trashtag, прибирання, челендж, річка, берег
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Коментарі 2
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респект і повага
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Молодець. Я теж сьогодні попрацювала
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