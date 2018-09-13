У районі на Волині зволікають з об'єднанням у громади. ВІДЕО





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Усього експерти вбачають у районі чотири об’єднані громади. Це Мар’янівська, яка вже утворена, Берестечківська, Шклинська й Горохівська. Радниця з питань децентралізації Оксана Урбан запевняє – найперспективнішим нині є формат об’єднання міста з навколишніми селами.



Об’єднання Горохова з навколишніми сільськими радами зараз призупинено. Причиною називають судові позови, а також недостатню поінформованість жителів про об’єднавчі процеси. Хоча необхідна інформація була розміщена у місцевій газеті, тираж якої дев’ять тисяч примірників. Міський голова Віктор Годик у телефонній розмові розповів, що готовий створити громаду.



Експерти додають – багато сільських голів говорять про готовність до об’єднання, тільки тоді коли йдеться не про їх село. Саме так зупинились процеси у Берестечківській та Шклинській громадах. Оксана Урбан додає, що найбільша з можливостей, яку втрачають населені пункти – інфраструктурна субвенція. Її громади отримують на п’ять років за умови добровільного об’єднання. Тому, кажуть. громадам краще завершити процеси об’єднання до кінця 2019-го року.



Схожі ситуації з об’єднанням і у Камінь-Каширському та Рожищенському районах. Там також по одній громаді. Втім невдовзі має з’явитися Доросинівська ОТГ, а в селі Немир планують організувати громадські обговорення.



Всього в області створено 51 об’єднану територіальну громаду із сімдесяти трьох запланованих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лише одна об’єднана громада із центром у Мар’янівці створена нині у Горохівському районі. Втім вибори в ОТГ ще не відбулись. Їх передбачають на 2019-ий рік.Йдеться в сюжеті 12 каналу Усього експерти вбачають у районі чотири об’єднані громади. Це Мар’янівська, яка вже утворена, Берестечківська, Шклинська й Горохівська. Радниця з питань децентралізаціїзапевняє – найперспективнішим нині є формат об’єднання міста з навколишніми селами.Об’єднання Горохова з навколишніми сільськими радами зараз призупинено. Причиною називають судові позови, а також недостатню поінформованість жителів про об’єднавчі процеси. Хоча необхідна інформація була розміщена у місцевій газеті, тираж якої дев’ять тисяч примірників. Міський голова Віктор Годик у телефонній розмові розповів, що готовий створити громаду.Експерти додають – багато сільських голів говорять про готовність до об’єднання, тільки тоді коли йдеться не про їх село. Саме так зупинились процеси у Берестечківській та Шклинській громадах. Оксана Урбан додає, що найбільша з можливостей, яку втрачають населені пункти – інфраструктурна субвенція. Її громади отримують на п’ять років за умови добровільного об’єднання. Тому, кажуть. громадам краще завершити процеси об’єднання до кінця 2019-го року.Схожі ситуації з об’єднанням і у Камінь-Каширському та Рожищенському районах. Там також по одній громаді. Втім невдовзі має з’явитися Доросинівська ОТГ, а в селі Немир планують організувати громадські обговорення.Всього в області створено 51 об’єднану територіальну громаду із сімдесяти трьох запланованих.

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