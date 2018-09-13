вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У районі на Волині зволікають з об'єднанням у громади. ВІДЕО

У районі на Волині зволікають з об'єднанням у громади. ВІДЕО
Лише одна об’єднана громада із центром у Мар’янівці створена нині у Горохівському районі. Втім вибори в ОТГ ще не відбулись. Їх передбачають на 2019-ий рік.

Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Усього експерти вбачають у районі чотири об’єднані громади. Це Мар’янівська, яка вже утворена, Берестечківська, Шклинська й Горохівська. Радниця з питань децентралізації Оксана Урбан запевняє – найперспективнішим нині є формат об’єднання міста з навколишніми селами.

Об’єднання Горохова з навколишніми сільськими радами зараз призупинено. Причиною називають судові позови, а також недостатню поінформованість жителів про об’єднавчі процеси. Хоча необхідна інформація була розміщена у місцевій газеті, тираж якої дев’ять тисяч примірників. Міський голова Віктор Годик у телефонній розмові розповів, що готовий створити громаду.

Експерти додають – багато сільських голів говорять про готовність до об’єднання, тільки тоді коли йдеться не про їх село. Саме так зупинились процеси у Берестечківській та Шклинській громадах. Оксана Урбан додає, що найбільша з можливостей, яку втрачають населені пункти – інфраструктурна субвенція. Її громади отримують на п’ять років за умови добровільного об’єднання. Тому, кажуть. громадам краще завершити процеси об’єднання до кінця 2019-го року.

Схожі ситуації з об’єднанням і у Камінь-Каширському та Рожищенському районах. Там також по одній громаді. Втім невдовзі має з’явитися Доросинівська ОТГ, а в селі Немир планують організувати громадські обговорення.

Всього в області створено 51 об’єднану територіальну громаду із сімдесяти трьох запланованих.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: громада, об'єднання, децентралізація, Горохівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 08:57
У районі на Волині зволікають з об'єднанням у громади. ВІДЕО
Сьогодні, 08:19
На Волині почали продавати березовий сік
Сьогодні, 07:23
Луцькі школярі ходили на екскурсію до патрульних ФОТО
Сьогодні, 06:03
За кого голосуватиме молодь Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 05:40
Схожі новини
Це міф, – експерт про об’єднання Волинської та Рівненської областей Це міф, – експерт про об’єднання Волинської та Рівненської областей
13 вересень, 2018, 16:02
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
02 серпень, 2018, 20:34
Громада на Волині півтора року не може обрати, з ким об’єднуватися Громада на Волині півтора року не може обрати, з ким об’єднуватися
17 грудень, 2017, 07:00
Липини хочуть об'єднатись із селом сусіднього району Липини хочуть об'єднатись із селом сусіднього району
28 листопад, 2017, 20:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
19 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 08:57
 0
У районі на Волині зволікають з об'єднанням у громади. ВІДЕО
Сьогодні, 08:19
 0
На Волині почали продавати березовий сік
Сьогодні, 07:23
 0
Луцькі школярі ходили на екскурсію до патрульних ФОТО
Сьогодні, 06:03
 0
За кого голосуватиме молодь Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 05:40
 0
Медіа
відео
1/8