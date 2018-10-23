В озері Світязі знайшли табличку з розкладом руху теплохода. ФОТО
Сьогодні, 03:46
В озері Світязь знайшли табличку з маршрутом та розкладом руху теплохода.
Про це у facebook написав Сергій Озімок.
За його словами, металеву табличку знайшли під час прибирання пляжу. Вона лежала у воді в озері Світязь.
На ній вдалося розпізнати написи:
“Расписание отправления теплохода (назву не можна прочитати) от причала по озеру “Свитязь”.
Пульмо.
Турбаза
Гряда.
Цена 20 копеек”.
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Про це у facebook написав Сергій Озімок.
За його словами, металеву табличку знайшли під час прибирання пляжу. Вона лежала у воді в озері Світязь.
На ній вдалося розпізнати написи:
“Расписание отправления теплохода (назву не можна прочитати) от причала по озеру “Свитязь”.
Пульмо.
Турбаза
Гряда.
Цена 20 копеек”.
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