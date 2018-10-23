В озері Світязі знайшли табличку з розкладом руху теплохода. ФОТО





Про це у Сергій Озімок.



За його словами, металеву табличку знайшли під час прибирання пляжу. Вона лежала у воді в озері Світязь.



На ній вдалося розпізнати написи:



“Расписание отправления теплохода (назву не можна прочитати) от причала по озеру “Свитязь”.



Пульмо.

Турбаза

Гряда.



Цена 20 копеек”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В озері Світязь знайшли табличку з маршрутом та розкладом руху теплохода.Про це у facebook написавЗа його словами, металеву табличку знайшли під час прибирання пляжу. Вона лежала у воді в озері Світязь.На ній вдалося розпізнати написи:“Расписание отправления теплохода (назву не можна прочитати) от причала по озеру “Свитязь”.Пульмо.ТурбазаГряда.Цена 20 копеек”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію