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В озері Світязі знайшли табличку з розкладом руху теплохода. ФОТО

В озері Світязі знайшли табличку з розкладом руху теплохода. ФОТО
В озері Світязь знайшли табличку з маршрутом та розкладом руху теплохода.

Про це у facebook написав Сергій Озімок.

За його словами, металеву табличку знайшли під час прибирання пляжу. Вона лежала у воді в озері Світязь.

На ній вдалося розпізнати написи:

“Расписание отправления теплохода (назву не можна прочитати) от причала по озеру “Свитязь”.

Пульмо.
Турбаза
Гряда.

Цена 20 копеек”.

В озері Світязі знайшли табличку з розкладом руху теплохода. ФОТО

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Теги: Світязь, озеро, тепохід
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