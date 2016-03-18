На Волині почали продавати березовий сік





Сік продають у державному підприємстві «Маневицький лісгосп» в необмеженій кількості для жителів району, – пише



Вартість соку – 1,6 гривні за літр.



На Маневиччині сік збирають у промислових масштабах, одна береза за сезон віддає 200 літрів натурального напою. Відбір кандидаток, ретельний: береза має бути здоровою іне молодшою 50 років.



Березовий сік маневицького підприємства відомий і за межами України – Польщі, Чехії, Ізраїлі та Канаді.

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