На Волині почали продавати березовий сік
Сьогодні, 07:23
На Маневиччині почали продаж березового соку.
Сік продають у державному підприємстві «Маневицький лісгосп» в необмеженій кількості для жителів району, – пише Район.Маневичі.
Вартість соку – 1,6 гривні за літр.
На Маневиччині сік збирають у промислових масштабах, одна береза за сезон віддає 200 літрів натурального напою. Відбір кандидаток, ретельний: береза має бути здоровою іне молодшою 50 років.
Березовий сік маневицького підприємства відомий і за межами України – Польщі, Чехії, Ізраїлі та Канаді.
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Сік продають у державному підприємстві «Маневицький лісгосп» в необмеженій кількості для жителів району, – пише Район.Маневичі.
Вартість соку – 1,6 гривні за літр.
На Маневиччині сік збирають у промислових масштабах, одна береза за сезон віддає 200 літрів натурального напою. Відбір кандидаток, ретельний: береза має бути здоровою іне молодшою 50 років.
Березовий сік маневицького підприємства відомий і за межами України – Польщі, Чехії, Ізраїлі та Канаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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