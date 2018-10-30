Волинському музею повернули цінні експонати
Сьогодні, 04:29
Предмети фалеристики та нумізматики ХХ століття поповнили фонд краєзнавчого музею.
Цьому посприяли відділ з питань переміщення культурних цінностей Міністерства культури України, експертно-фондова рада з питань безоплатної передачі конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та міст Севастополі, Київській міській митниці ДФС, – йдеться на сторінці Facebook Любомльського краєзнавчого музею.
Приємно, що співпраця із Міністерством культури в цьому напрямку уже не вперше дає свої результати.
“Працюємо й далі над збереженням та примноженням культурно-історичних цінностей!” – йдеться у дописі.
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Цьому посприяли відділ з питань переміщення культурних цінностей Міністерства культури України, експертно-фондова рада з питань безоплатної передачі конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та міст Севастополі, Київській міській митниці ДФС, – йдеться на сторінці Facebook Любомльського краєзнавчого музею.
Приємно, що співпраця із Міністерством культури в цьому напрямку уже не вперше дає свої результати.
“Працюємо й далі над збереженням та примноженням культурно-історичних цінностей!” – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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