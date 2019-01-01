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19 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

19 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
19 березня 2019 року вшановується Констянтин і його матір Олена. Вони прославилися своїм благочестивим життям і добрими справами. Цього дня люди з особливою пошаною ставляться до води. Вони освячують криниці та ходять в лазні.

Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Олена, Костянтин, Максим, Федір, пише 24 канал.

Народні прикмети на 19 березня

– Морозна погода – чекайте весни та теплого, посушливого літа.

– Лід тоне в річках – рік буде неврожайним.

– Проліски з'явилися 19 березня – можна приступати до посівних робіт.

– Мороз ударив вранці – ще 40 днів буде холодна погода.

– Дятел в лісі стукає – холоди минуть ще не скоро.

– Весь день сніг – літо буде засушливим.

– Лід на річках тоне – прикмета до того, що рік буде неврожайним і важким.

– Якщо побачиш білого зайця – незабаром піде сніг.

Що можна робити 19 березня

1. Цього дня треба пом'янути померлих.

Що не можна робити 19 березня

1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.

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Теги: 19 березня, прикмети, забобони, календар
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