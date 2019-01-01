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Курс валют у Луцьку на 19 березня

Курс валют у Луцьку на 19 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.891, а продаж - 27.289.

Євро при купівлі становить - 30.349, при продажу - 30.994.

Курс російського рубля: купівля - 0.365, продаж - 0.422.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.765, продаж - 7.163.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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