Курс валют у Луцьку на 19 березня
Сьогодні, 09:08
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.891, а продаж - 27.289.
Євро при купівлі становить - 30.349, при продажу - 30.994.
Курс російського рубля: купівля - 0.365, продаж - 0.422.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.765, продаж - 7.163.
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Євро при купівлі становить - 30.349, при продажу - 30.994.
Курс російського рубля: купівля - 0.365, продаж - 0.422.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.765, продаж - 7.163.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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