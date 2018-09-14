У Луцьку перехожі «спалили» п’яного водія на бусі





Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.



Так, «спалили» п’яного водія у ніч на 19 березня. Чоловіка на «Volkswagen Сrafter» патрульні виявили на вулиці Конякіна.



Пройти огляд на стан сп’яніння водій відмовився, чим автоматично визнав свою провину. На нього оформили протокол.



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