У Луцьку перехожі «спалили» п’яного водія на бусі
Сьогодні, 09:33
У Луцьку небайдужі громадяни повідомили про керманича з підозрою на стан алкогольного сп’яніння.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.
Так, «спалили» п’яного водія у ніч на 19 березня. Чоловіка на «Volkswagen Сrafter» патрульні виявили на вулиці Конякіна.
Пройти огляд на стан сп’яніння водій відмовився, чим автоматично визнав свою провину. На нього оформили протокол.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.
Так, «спалили» п’яного водія у ніч на 19 березня. Чоловіка на «Volkswagen Сrafter» патрульні виявили на вулиці Конякіна.
Пройти огляд на стан сп’яніння водій відмовився, чим автоматично визнав свою провину. На нього оформили протокол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А на машині що написано? Ми йдемо своїм шляхом?
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