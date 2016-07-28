На Волині злодій викрав з гаража 300 літрів дизпалива





Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, -пише



У ході досудового розслідування встановили, що в ніч з 9 на 10 березня невідомий проник у гараж мешканця села Кременець та викрав звідти 300 літрів дизельного палива й 26 літрів гідравлічного масла в пластмасових каністрах.



Злодій проник у приміщення, підібравши ключ до навісного замка. Потерпілий зазнав майнової шкоду на суму 7000 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенські слідчі розслідують справу про крадіжку дизпалива та гідравлічного масла.Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, -пише Район.Рожище У ході досудового розслідування встановили, що в ніч з 9 на 10 березня невідомий проник у гараж мешканця села Кременець та викрав звідти 300 літрів дизельного палива й 26 літрів гідравлічного масла в пластмасових каністрах.Злодій проник у приміщення, підібравши ключ до навісного замка. Потерпілий зазнав майнової шкоду на суму 7000 гривень.

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