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На Волині злодій викрав з гаража 300 літрів дизпалива

На Волині злодій викрав з гаража 300 літрів дизпалива
Рожищенські слідчі розслідують справу про крадіжку дизпалива та гідравлічного масла.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, -пише Район.Рожище.

У ході досудового розслідування встановили, що в ніч з 9 на 10 березня невідомий проник у гараж мешканця села Кременець та викрав звідти 300 літрів дизельного палива й 26 літрів гідравлічного масла в пластмасових каністрах.

Злодій проник у приміщення, підібравши ключ до навісного замка. Потерпілий зазнав майнової шкоду на суму 7000 гривень.


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Теги: дизпаливо, крадіжка
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