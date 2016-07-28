На Волині злодій викрав з гаража 300 літрів дизпалива
Сьогодні, 09:42
Рожищенські слідчі розслідують справу про крадіжку дизпалива та гідравлічного масла.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, -пише Район.Рожище.
У ході досудового розслідування встановили, що в ніч з 9 на 10 березня невідомий проник у гараж мешканця села Кременець та викрав звідти 300 літрів дизельного палива й 26 літрів гідравлічного масла в пластмасових каністрах.
Злодій проник у приміщення, підібравши ключ до навісного замка. Потерпілий зазнав майнової шкоду на суму 7000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, -пише Район.Рожище.
У ході досудового розслідування встановили, що в ніч з 9 на 10 березня невідомий проник у гараж мешканця села Кременець та викрав звідти 300 літрів дизельного палива й 26 літрів гідравлічного масла в пластмасових каністрах.
Злодій проник у приміщення, підібравши ключ до навісного замка. Потерпілий зазнав майнової шкоду на суму 7000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Якби не війна»: донька загиблого айдарівця з Волині написала зворушливий пост до його 50-річчя
Сьогодні, 09:55
На Волині злодій викрав з гаража 300 літрів дизпалива
Сьогодні, 09:42
Луцьком на Daewoo Lanos їздила жінка «під градусом»
Сьогодні, 09:38
У Луцьку перехожі «спалили» п’яного водія на бусі
Сьогодні, 09:33