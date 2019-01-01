У Луцьку неадекватний чоловік перебрав з наркотиками і кричав про допомогу

Вночі з 18 на 19 березня у Луцьку на службу 102 надійшло повідомлення, що з квартири по вулиці Шевченка невідома особа кричить про допомогу.Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області у Facebook.На місці події патрульні виявили 30-річного громадянина, який жалівся, що йому погано, адже вживав наркотики. У квартирі інспектори знайшли речовини, схожі на канабіс і спайс.Чоловіка затримали, а далі на місці працювала слідчо-оперативна група.