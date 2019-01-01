У Луцьку неадекватний чоловік перебрав з наркотиками і кричав про допомогу
Сьогодні, 09:49
Вночі з 18 на 19 березня у Луцьку на службу 102 надійшло повідомлення, що з квартири по вулиці Шевченка невідома особа кричить про допомогу.
Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області у Facebook.
На місці події патрульні виявили 30-річного громадянина, який жалівся, що йому погано, адже вживав наркотики. У квартирі інспектори знайшли речовини, схожі на канабіс і спайс.
Чоловіка затримали, а далі на місці працювала слідчо-оперативна група.
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Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області у Facebook.
На місці події патрульні виявили 30-річного громадянина, який жалівся, що йому погано, адже вживав наркотики. У квартирі інспектори знайшли речовини, схожі на канабіс і спайс.
Чоловіка затримали, а далі на місці працювала слідчо-оперативна група.
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