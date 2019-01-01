«Якби не війна»: донька загиблого айдарівця з Волині написала зворушливий пост до його 50-річчя

Сергій Климчук міг би святкувати своє 50-річчя. Утім, понад 4 роки тому він віддав своє життя війні з Росією. У серпні 2014-го під містом Хрящувате Луганської області доброволець батальйону «Айдар», учасник Козацького Стрілецького братства Волині Сергій Климчук загинув.



Донька загиблого Вікторія Климчук-Длугач написала зворушливий пост, у якому пригадала, яким був її тато, що він любив, чим займався.



Пост доньки волинського Героя подаємо без змін та правок.



«Сьогодні моєму татові 50. Було б. Якби не війна з Росією.

Я завжди кажу, що 17 серпня 2014 року під час мінометного обстрілу в селищі Хрящувате на Луганщині я втратила тата, а країна здобула ще одного Героя. Коли хтось питає, яким він був, то моє перше слово «світлим», друге - «розумним», а третє - «з гумором». Трішки про нього:



- Мав 3 вищі освіти

- Був практикуючим юристом, правозахисником, викладачем

- До останніх днів - членом Козацького стрілецького братства (не плутати з тими стрьомними напівватними спілками!). Тато був класним козаком, одним з тих, які вичають історію України та займаються реставрацією, працюють над національно-патріотичним вихованням молоді, мандрують і знайомлять мешканців інших країн з козацькою спадщиною і культурою; які були в епіцентрі усіх українських революцій

- Був веселим і обожнював травити анекдоти

- Любив українську кухню більше за всі інші. Колись привезла зі США кулінарну книгу і приготувала по ній вишуканий десерт з пісочним тістом, яблуками і вершками. Тато спробував і каже: воно то смачно, доню, але краще б борщику зварила. Те ж саме було із французькими десертами)

- Все українське було для нього дуже органічним: і вишиванки, і борщ, і сало з чорним хлібчиком (тато коли сам готував, то робив з цього цілий ритуал), і його козацьке вбрання….

- був завжди у хорошій фізичній формі, хоча спортом не займався

- після 20 років паління, кинув погану звичку і не повернувся до неї навіть на війні

- любив порожувати Україною і закордоном з сім‘єю

І друзями

- мав нульову терпимість до корупції

- Був активістом Помаранчевої революції та Революції Гідності

- На війну пішов добровольцем у батальйон «Айдар» в пекельне літо 2014- На його честь назвали вулицю в селі Троянівка, де він народився. Там само скоро висадять дубову алею його імені

- Встановили меморіальну дошку на будинку, де жила наша сім‘я у Луцьку

- тато посмертно отримав Орден «За Мужність ||| степеня» та Почесного громадянина міста Луцька

- Про нього можна почитати в таких книгах: «Айдар. Четвертий тост» Сергія Деркача, «Волинський пантеон» Олександра Дем’янюка і Геннадія Гулька і в інших, які допишу, коли згадаю.



Багато всього зроблено на його честь як одного з Героїв, але для мене він досі той, хто носив мене у себе на плечах по квартирі ввечері і співав мені пісню «Донечка маленька, сірі оченята».

З Днем народжння, тат. Сподіваюсь, колись ти будеш пишатися країною, за яку віддав життя».







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