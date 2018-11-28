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У Ковелі затримали молодика, який вчинив стрілянину на зупинці

У Ковелі затримали молодика, який вчинив стрілянину на зупинці
У Ковелі затримали чоловіка, який може бути причетною до стрілянини.

18 березня, близько 22 години, патрульні отримали повідомлення про стрільбу на вулиці Липинського, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.

«Семеро чоловіків на зупинці громадського транспорту стріляють біля мене з пневматичної зброї», - сказав черговому заявник.

Прибувши за кілька хвилин, інспектори затримали 25-річного громадянина, на якого вказав чоловік.

При перевірці у нього виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю. Він поводився агресивно та виражався нецензурною лайкою. Пістолет, згодом вилучив слідчий для подальшої експертизи.

На порушника ж патрульні оформили 1 постанову і 3 протоколи, у тому числі, за дрібне хуліганство і злісну непокору поліцейським.

Причетних доставили до відділку поліції, де передали слідчому.

У Ковелі затримали молодика, який вчинив стрілянину на зупинці
У Ковелі затримали молодика, який вчинив стрілянину на зупинці

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Теги: стрілянина, Ковель
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