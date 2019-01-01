Поблизу Володимира фермер викинув у поле 30 туш свиней





Про це розповів міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк, під час брифінгу 19-го березня, - пише



Керівник міста повідомив журналістам, що помітили туші тварин ще 18-го березня. Тоді звернулися у відповідні інстанції, і зараз працює ветеринарна служба, яка має встановити причину загибелі свиней.



“При в’їзді у місто виявлено трупи близько 30 свиней. Я не підберу слів, це десь в когось біда сталася, і людина їх вивезла. Приблизно ми вже знаємо хто, і ми приймемо, думаю, жорстокі міри. Це не поодинокий випадок. Бачать, що в місті все вивозять, то десь підвезти, підкласти свиню нам. Два попередні рази вивозили трупи тварин в район міського сміттєзвалища”, – прокоментував міський голова.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Володимира-Волинського, на полях фільтрації цукрового заводу, виявили три туші мертвих свиней і понад 20 поросят.Про це розповів міський голова Володимира-Волинського, під час брифінгу 19-го березня, - пише Буг Керівник міста повідомив журналістам, що помітили туші тварин ще 18-го березня. Тоді звернулися у відповідні інстанції, і зараз працює ветеринарна служба, яка має встановити причину загибелі свиней.“При в’їзді у місто виявлено трупи близько 30 свиней. Я не підберу слів, це десь в когось біда сталася, і людина їх вивезла. Приблизно ми вже знаємо хто, і ми приймемо, думаю, жорстокі міри. Це не поодинокий випадок. Бачать, що в місті все вивозять, то десь підвезти, підкласти свиню нам. Два попередні рази вивозили трупи тварин в район міського сміттєзвалища”, – прокоментував міський голова.Головне фото - ілюстративне.

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