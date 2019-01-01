вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поблизу Володимира фермер викинув у поле 30 туш свиней

Поблизу Володимира фермер викинув у поле 30 туш свиней
Поблизу Володимира-Волинського, на полях фільтрації цукрового заводу, виявили три туші мертвих свиней і понад 20 поросят.

Про це розповів міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк, під час брифінгу 19-го березня, - пише Буг.

Керівник міста повідомив журналістам, що помітили туші тварин ще 18-го березня. Тоді звернулися у відповідні інстанції, і зараз працює ветеринарна служба, яка має встановити причину загибелі свиней.

“При в’їзді у місто виявлено трупи близько 30 свиней. Я не підберу слів, це десь в когось біда сталася, і людина їх вивезла. Приблизно ми вже знаємо хто, і ми приймемо, думаю, жорстокі міри. Це не поодинокий випадок. Бачать, що в місті все вивозять, то десь підвезти, підкласти свиню нам. Два попередні рази вивозили трупи тварин в район міського сміттєзвалища”, – прокоментував міський голова.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фермер, свині, поле
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спіймали волинянина, який навмисне підпалив поле з сухою травою
Сьогодні, 10:28
Через кордон на Волині хотів проскочити чоловік з «травичкою»
Сьогодні, 10:15
Поблизу Володимира фермер викинув у поле 30 туш свиней
Сьогодні, 10:13
У Ковелі затримали молодика, який вчинив стрілянину на зупинці
Сьогодні, 09:58
«Якби не війна»: донька загиблого айдарівця з Волині написала зворушливий пост до його 50-річчя
Сьогодні, 09:55
Схожі новини
За кілька десятків метрів: на Волині відчайдухи приборкали пожежу, яка вже підбиралася до села. ФОТО За кілька десятків метрів: на Волині відчайдухи приборкали пожежу, яка вже підбиралася до села. ФОТО
10 березень, 21:45
Поле у вогні: неподалік Луцька горить сухостій. ФОТО Поле у вогні: неподалік Луцька горить сухостій. ФОТО
08 березень, 22:39
Через паліїв сухостою на Ківерцівщині вигоріло 9 гектарів землі. ВІДЕО Через паліїв сухостою на Ківерцівщині вигоріло 9 гектарів землі. ВІДЕО
05 березень, 21:56
Як волинянин вирощує кольорових і волохатих свиней. ВІДЕО Як волинянин вирощує кольорових і волохатих свиней. ВІДЕО
18 січень, 09:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спіймали волинянина, який навмисне підпалив поле з сухою травою
Сьогодні, 10:28
 0
Через кордон на Волині хотів проскочити чоловік з «травичкою»
Сьогодні, 10:15
 0
Поблизу Володимира фермер викинув у поле 30 туш свиней
Сьогодні, 10:13
 0
У Ковелі затримали молодика, який вчинив стрілянину на зупинці
Сьогодні, 09:58
 0
«Якби не війна»: донька загиблого айдарівця з Волині написала зворушливий пост до його 50-річчя
Сьогодні, 09:55
 0
Медіа
відео
1/8