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Волинські гімнастки стали призерами престижного турніру. ФОТО

Волинські гімнастки стали призерами престижного турніру. ФОТО
У Києві відбувся престижний Всеукраїнський турнір, що відбувався в рамках міжнародних змагань «Кубок Дерюгіної». Волинські спортсменки повернулися з медалями.

Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

18 березня завершився престижний Всеукраїнський турнір, що відбувався в рамках міжнародних змагань «Кубок Дерюгіної» в м.Київ. В турнірі змагалися майже 500 учасників.

Спортсменки демонстрували свою майстерність в групових та індивідуальних вправах в різних вікових категоріях.

Серед представників відділення гімнастики художньої комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Луцької міської ради" найкраще виступили спортсменки 2010 року, які вибороли 3 місце серед 17 команд.

"Тренували команду Оксана Агеєвa та Тетяна Фігель. Вітаємо юних спортсменок та тренерів з чудовим виступом і, звичайно ж, бажаємо надалі нових успішних стартів!" - йдеться у повідомленні.

Волинські гімнастки стали призерами престижного турніру. ФОТО
Волинські гімнастки стали призерами престижного турніру. ФОТО
Волинські гімнастки стали призерами престижного турніру. ФОТО
Волинські гімнастки стали призерами престижного турніру. ФОТО

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Теги: спорт, гімнастика
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