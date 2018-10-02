Волинські гімнастки стали призерами престижного турніру. ФОТО

У Києві відбувся престижний Всеукраїнський турнір, що відбувався в рамках міжнародних змагань «Кубок Дерюгіної». Волинські спортсменки повернулися з медалями.Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.18 березня завершився престижний Всеукраїнський турнір, що відбувався в рамках міжнародних змагань «Кубок Дерюгіної» в м.Київ. В турнірі змагалися майже 500 учасників.Спортсменки демонстрували свою майстерність в групових та індивідуальних вправах в різних вікових категоріях.Серед представників відділення гімнастики художньої комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Луцької міської ради" найкраще виступили спортсменки 2010 року, які вибороли 3 місце серед 17 команд."Тренували команду Оксана Агеєвa та Тетяна Фігель. Вітаємо юних спортсменок та тренерів з чудовим виступом і, звичайно ж, бажаємо надалі нових успішних стартів!" - йдеться у повідомленні.