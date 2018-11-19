Неповнолітній злодюжка «обчистив» квартиру на Волині
Сьогодні, 10:30
У Нововолинську викрили квартирного злодія.
У неділю, 17 березня, зловмисник обікрав квартиру 26-річного місцевого жителя, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Про крадіжку поліцію повідомив власник квартири. Ввечері зловмисник підібрав ключ до вхідних дверей помешкання та викрав звідти сумку з грошима.
Сума завданих матеріальних збитків становить майже 9 тис. грн..
За підозрою у вчиненні квартирної крадіжки оперативники у співпраці із співробітниками групи реагування патрульної поліції затримали 17-річного жителя Нововолинська. Викрадене вилучили.
За фактом крадіжки поєднаної із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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У неділю, 17 березня, зловмисник обікрав квартиру 26-річного місцевого жителя, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Про крадіжку поліцію повідомив власник квартири. Ввечері зловмисник підібрав ключ до вхідних дверей помешкання та викрав звідти сумку з грошима.
Сума завданих матеріальних збитків становить майже 9 тис. грн..
За підозрою у вчиненні квартирної крадіжки оперативники у співпраці із співробітниками групи реагування патрульної поліції затримали 17-річного жителя Нововолинська. Викрадене вилучили.
За фактом крадіжки поєднаної із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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