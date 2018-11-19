Неповнолітній злодюжка «обчистив» квартиру на Волині





У неділю, 17 березня, зловмисник обікрав квартиру 26-річного місцевого жителя, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Про крадіжку поліцію повідомив власник квартири. Ввечері зловмисник підібрав ключ до вхідних дверей помешкання та викрав звідти сумку з грошима.



Сума завданих матеріальних збитків становить майже 9 тис. грн..



За підозрою у вчиненні квартирної крадіжки оперативники у співпраці із співробітниками групи реагування патрульної поліції затримали 17-річного жителя Нововолинська. Викрадене вилучили.



За фактом крадіжки поєднаної із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську викрили квартирного злодія.У неділю, 17 березня, зловмисник обікрав квартиру 26-річного місцевого жителя, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Про крадіжку поліцію повідомив власник квартири. Ввечері зловмисник підібрав ключ до вхідних дверей помешкання та викрав звідти сумку з грошима.Сума завданих матеріальних збитків становить майже 9 тис. грн..За підозрою у вчиненні квартирної крадіжки оперативники у співпраці із співробітниками групи реагування патрульної поліції затримали 17-річного жителя Нововолинська. Викрадене вилучили.За фактом крадіжки поєднаної із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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