Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині 20 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 -17:00
с.Нехворощі бригада
2. 09:00 17:00
с. Хобултова, вул..: Шевченка, Київська
3. 09:00 - 17:00
ТзОВ «Гербом – холдінг», склад, мідянка; ФОП Малей Л.А., цех будматеріалів; ФОП Сідловський «Нічний експресс», ФОП Ібрагімов овочева база «Еміл», ТзОВ «Електрон-ЛПГ» газова заправка
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП №278 с.Квасів 09:00-17:00 Горохівський районний відділ освіти майстерня школи
Горохівський районний відділ освіти столова школи
Горохівський районний відділ освіти Школа с. Квасів:
вул. Торська,
вул. Шкільна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 233
с.Перемиль 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Берестечківське СТ Магазин с. Стійло:
вул. Центральна,
вул. Підлісна
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
с.Лежниця вул. Центральна 68-119
2 ПЛ-10кв Л 04-01 (частково) 10:00-13:00 ФОП Тетера вул Валова,Жукова(львівська) 1-2, Банківська(частково) з 10-00 до 13-00.
3 ПЛ-10кв Л04-10 (частково), Л04-02 10:00-17:00 школа,ФАП,станція МТС
ФОП Коваль,ГРС Іваничі,ФОП Шлапак,ФОП Пилип'юк,ФОП Фурсевич,ФОП Пемко с. Заставне,
смт.Іваничі вул Жукова(Львівська),Шевченка,Тарасова,Цегельна,Колгоспна, вул.Дубинка, Садова 35-44,
с.Романівка, с.Долинка
Камінь-Каширський район
1. КТП-241 Л-3. 09:30 – 17:00 Молитовний будинок. с.Карасин, вул.. Шевченка.
2. КТП-332 Л-1, Л-3 09:30 – 17:00 Ф/г Лагода М.П. с.Черче, вул.. Центральна
3. КТП-154. 10:00 – 17:00 Скважина, Медпункт, АТС, ССТ Пнівне (Магазин, Пекарня), ПП Цьопич Ю.А., ПП Невар С.П., Сільська рада, Будинок культури, ПП Савонік М.Т., ПП Цьопич Л.М., ПП Цьопич С.В., ПП Матюк В.Ф. с.Нові Червища, вул.. Центральна, вул.. Шкільна, вул.. Коніщука.
4. КТП-15 Л-4. 10:00 – 12:00 „Заготконтора” К-Каширська РСС (контора), К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРПБ), ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Северенюк Л.З. м.Камінь – Каширський, вул.. Ковельська, пров. Ковельський.
Ківерцівський район
10:00-15:00
КТП-170 с. Гайове
Ківерцівське сільське споживче товариство
ФОП Герасимюк Л.І.
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" КТП-170 с. Гайове
вул. Киричука, вул. Д.Галицького
вул. Пархоменка
Ковельський район
Л-89-11
(ТП-515) 9:00-17:00 ПАТ Ковельмолоко водозабір,
Ковельське УВКГ КНС №7. м. Ковель, вул. Ватутіна.
Луцький район
1. 10:00-16:00
с. Романів вул. Перемоги
2. 10:00-16:00
с. Романів вул. Нелі Грішиної, Хмельова
3 КТП-334 10:00-16:00 ФОП Лук'янюк Андрій Вікторович с. Струмівка вул. Рівненська, 3-81 (непарні номера)
4 КТП-113, КТП-454 09:30-17:00 ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" (с. Городище-І - Бригада 2, КЗС), ФОП Стефанків Наталія Миколаївна (Зерносховище)
5 КТП-206 10:00-17:00 с. Несвіч вул. Крачок, Романівка
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 ЩТП-511
9:00 – 17:00
м.Любомль вул.Ярини Смоляр. Вишнівецька. В.Липинського
Княжна
2. 9:00 – 17:00
с.Масловець
3. 9:00 – 17:00
с.Самійличі
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-10-02 до ЛР-6 10:00 - 17:00 ГРП «Волиньгаз», Фермерське господарство смт. Любешів вул. Сагайдачного, Зої Космодем’янської, Брестська, Магістральна, Веселкова, Соборна, Князя Любаша, Ранкова, Тополева
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-279 10:00 - 17:00 Дитячий садок с. Березичі (частково)
Маневицький район
1 ПЛ 10 кВ Л 45-02 11:00-18:00 с. Новий Чорторийськ
ФОП Папко В.К. млин,
с. Цміни
Цмінівська сільська рада, дитячий садок, будинок культури, аптека, школа, ветлікарня, амбулаторія, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, ФОП Кононюк Н.Г. магазин, Новочарторийське споживче товариство бар, церква, Релігійна громада буд. майданчик
с. Хряськ
Новочарторийське споживче товариство магазин, ФАП, ветлікарня, школа, ФОП Красьоха Марія Григорівна магазин, ФОП Шкабура Степан Петрович кіоск, СВК "Зоря", ФОП Мельник Я.Б. торг. павільйон,
с. Козлиничі
ФОП Клим'юк К.М. комора, ФАП, клуб, ФОП Ярошик А.Г. магазин, Новочарторийське споживче товариство магазин, дім молитви, ФОП Шкабура Степан Петрович магазин, церква, школа, с. Новий Чорторийськ
с. Цміни
с. Хряськ
с. Козлиничі
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 479 10:00-17:00 ФОП Панасюк Анатолій Платонович кіоск с. Будки, вул. Центральна
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 275 12:00-17:00 ФОП Снитюк В.О. магазин, клуб, ФАП, школа, ФОП Мокійчук В.М. кіоск, ФОП Безереу Руслан Георгійович магазин, СВК "Мрія" с. Старосілля
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 36 10:00-17:00 ЖКП Прилісненської сільської ради насосна № 5, ФОП Шумик Андрій Іванович кафе, Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" БЗМС с. Прилісне, вул. Центральна, Лісова, О. Полтави, Вишнева
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 494 10:00-17:00 с. Прилісне
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4 кВ Л-6 ТП-3
9:00-17:00 відділ міліції вул.Нововолинська 15 М.Нововолинськ
МРЕВ вул Нововолинська 20
Укр.пожежна страхова компанія в. Нововолинська 22а
ДАІ вул.Нововолинська 20
міська друкарня б.Шевченка 37
ощадбанк філія№0115 вул.Нововолинська 22а Свято-покровська церква вул.Нововолинська 2
страхова компанія б.Шевченка 37
м-н BOSCH б.Шевченка 37
м-н Папірус б.Шевченка 37
м-н Родюче поле б.Шевченка 37
аген. Центр нерухомості б.Шевченка 37 Л
Кримінальне бюро Нововолинська 22 вул.Нововолинська 1-15,2-22
б-р. Шевченка,37
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-19
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,115
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води смт.Дубище вул.Дібрівська,Прилісна, Шевченка, Польова.
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с. Смолярі вул Лугова Зелена,Вишнева,Центральна, ПП Маркевич
2 КТП-87 Л-4 10:00-17:00 ПП Тарасенюк, ДНЗ с Галина Воля вул Шкільна, Колгоспна,
Турійський район
1. 10:00-16:40 Ружинська с/р – школа, клуб, котельняФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, СКЗ, ФОП Придворський П.О. - готель с.Городилець
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-242 09:00-15:45 ВСАТ «Срібниця»- млин, тракторна бригада, база відпочинку, СФГ «Мальва» - приміщення для зберігання с/г продукції с.Соловичі
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-189 10:00-16:30 СВК « Дружба» - бригада с.Нири
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 -17:00
с.Нехворощі бригада
2. 09:00 17:00
с. Хобултова, вул..: Шевченка, Київська
3. 09:00 - 17:00
ТзОВ «Гербом – холдінг», склад, мідянка; ФОП Малей Л.А., цех будматеріалів; ФОП Сідловський «Нічний експресс», ФОП Ібрагімов овочева база «Еміл», ТзОВ «Електрон-ЛПГ» газова заправка
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП №278 с.Квасів 09:00-17:00 Горохівський районний відділ освіти майстерня школи
Горохівський районний відділ освіти столова школи
Горохівський районний відділ освіти Школа с. Квасів:
вул. Торська,
вул. Шкільна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 233
с.Перемиль 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Берестечківське СТ Магазин с. Стійло:
вул. Центральна,
вул. Підлісна
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
с.Лежниця вул. Центральна 68-119
2 ПЛ-10кв Л 04-01 (частково) 10:00-13:00 ФОП Тетера вул Валова,Жукова(львівська) 1-2, Банківська(частково) з 10-00 до 13-00.
3 ПЛ-10кв Л04-10 (частково), Л04-02 10:00-17:00 школа,ФАП,станція МТС
ФОП Коваль,ГРС Іваничі,ФОП Шлапак,ФОП Пилип'юк,ФОП Фурсевич,ФОП Пемко с. Заставне,
смт.Іваничі вул Жукова(Львівська),Шевченка,Тарасова,Цегельна,Колгоспна, вул.Дубинка, Садова 35-44,
с.Романівка, с.Долинка
Камінь-Каширський район
1. КТП-241 Л-3. 09:30 – 17:00 Молитовний будинок. с.Карасин, вул.. Шевченка.
2. КТП-332 Л-1, Л-3 09:30 – 17:00 Ф/г Лагода М.П. с.Черче, вул.. Центральна
3. КТП-154. 10:00 – 17:00 Скважина, Медпункт, АТС, ССТ Пнівне (Магазин, Пекарня), ПП Цьопич Ю.А., ПП Невар С.П., Сільська рада, Будинок культури, ПП Савонік М.Т., ПП Цьопич Л.М., ПП Цьопич С.В., ПП Матюк В.Ф. с.Нові Червища, вул.. Центральна, вул.. Шкільна, вул.. Коніщука.
4. КТП-15 Л-4. 10:00 – 12:00 „Заготконтора” К-Каширська РСС (контора), К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРПБ), ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Северенюк Л.З. м.Камінь – Каширський, вул.. Ковельська, пров. Ковельський.
Ківерцівський район
10:00-15:00
КТП-170 с. Гайове
Ківерцівське сільське споживче товариство
ФОП Герасимюк Л.І.
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" КТП-170 с. Гайове
вул. Киричука, вул. Д.Галицького
вул. Пархоменка
Ковельський район
Л-89-11
(ТП-515) 9:00-17:00 ПАТ Ковельмолоко водозабір,
Ковельське УВКГ КНС №7. м. Ковель, вул. Ватутіна.
Луцький район
1. 10:00-16:00
с. Романів вул. Перемоги
2. 10:00-16:00
с. Романів вул. Нелі Грішиної, Хмельова
3 КТП-334 10:00-16:00 ФОП Лук'янюк Андрій Вікторович с. Струмівка вул. Рівненська, 3-81 (непарні номера)
4 КТП-113, КТП-454 09:30-17:00 ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" (с. Городище-І - Бригада 2, КЗС), ФОП Стефанків Наталія Миколаївна (Зерносховище)
5 КТП-206 10:00-17:00 с. Несвіч вул. Крачок, Романівка
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 ЩТП-511
9:00 – 17:00
м.Любомль вул.Ярини Смоляр. Вишнівецька. В.Липинського
Княжна
2. 9:00 – 17:00
с.Масловець
3. 9:00 – 17:00
с.Самійличі
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-10-02 до ЛР-6 10:00 - 17:00 ГРП «Волиньгаз», Фермерське господарство смт. Любешів вул. Сагайдачного, Зої Космодем’янської, Брестська, Магістральна, Веселкова, Соборна, Князя Любаша, Ранкова, Тополева
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-279 10:00 - 17:00 Дитячий садок с. Березичі (частково)
Маневицький район
1 ПЛ 10 кВ Л 45-02 11:00-18:00 с. Новий Чорторийськ
ФОП Папко В.К. млин,
с. Цміни
Цмінівська сільська рада, дитячий садок, будинок культури, аптека, школа, ветлікарня, амбулаторія, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, ФОП Кононюк Н.Г. магазин, Новочарторийське споживче товариство бар, церква, Релігійна громада буд. майданчик
с. Хряськ
Новочарторийське споживче товариство магазин, ФАП, ветлікарня, школа, ФОП Красьоха Марія Григорівна магазин, ФОП Шкабура Степан Петрович кіоск, СВК "Зоря", ФОП Мельник Я.Б. торг. павільйон,
с. Козлиничі
ФОП Клим'юк К.М. комора, ФАП, клуб, ФОП Ярошик А.Г. магазин, Новочарторийське споживче товариство магазин, дім молитви, ФОП Шкабура Степан Петрович магазин, церква, школа, с. Новий Чорторийськ
с. Цміни
с. Хряськ
с. Козлиничі
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 479 10:00-17:00 ФОП Панасюк Анатолій Платонович кіоск с. Будки, вул. Центральна
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 275 12:00-17:00 ФОП Снитюк В.О. магазин, клуб, ФАП, школа, ФОП Мокійчук В.М. кіоск, ФОП Безереу Руслан Георгійович магазин, СВК "Мрія" с. Старосілля
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 36 10:00-17:00 ЖКП Прилісненської сільської ради насосна № 5, ФОП Шумик Андрій Іванович кафе, Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" БЗМС с. Прилісне, вул. Центральна, Лісова, О. Полтави, Вишнева
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 494 10:00-17:00 с. Прилісне
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4 кВ Л-6 ТП-3
9:00-17:00 відділ міліції вул.Нововолинська 15 М.Нововолинськ
МРЕВ вул Нововолинська 20
Укр.пожежна страхова компанія в. Нововолинська 22а
ДАІ вул.Нововолинська 20
міська друкарня б.Шевченка 37
ощадбанк філія№0115 вул.Нововолинська 22а Свято-покровська церква вул.Нововолинська 2
страхова компанія б.Шевченка 37
м-н BOSCH б.Шевченка 37
м-н Папірус б.Шевченка 37
м-н Родюче поле б.Шевченка 37
аген. Центр нерухомості б.Шевченка 37 Л
Кримінальне бюро Нововолинська 22 вул.Нововолинська 1-15,2-22
б-р. Шевченка,37
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-19
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,115
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води смт.Дубище вул.Дібрівська,Прилісна, Шевченка, Польова.
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с. Смолярі вул Лугова Зелена,Вишнева,Центральна, ПП Маркевич
2 КТП-87 Л-4 10:00-17:00 ПП Тарасенюк, ДНЗ с Галина Воля вул Шкільна, Колгоспна,
Турійський район
1. 10:00-16:40 Ружинська с/р – школа, клуб, котельняФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, СКЗ, ФОП Придворський П.О. - готель с.Городилець
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-242 09:00-15:45 ВСАТ «Срібниця»- млин, тракторна бригада, база відпочинку, СФГ «Мальва» - приміщення для зберігання с/г продукції с.Соловичі
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-189 10:00-16:30 СВК « Дружба» - бригада с.Нири
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