Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 березня

На Волині 20 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 -17:00с.Нехворощі бригада2. 09:00 17:00с. Хобултова, вул..: Шевченка, Київська3. 09:00 - 17:00ТзОВ «Гербом – холдінг», склад, мідянка; ФОП Малей Л.А., цех будматеріалів; ФОП Сідловський «Нічний експресс», ФОП Ібрагімов овочева база «Еміл», ТзОВ «Електрон-ЛПГ» газова заправка1. ПЛ-0,4 кВ від КТП №278 с.Квасів 09:00-17:00 Горохівський районний відділ освіти майстерня школиГорохівський районний відділ освіти столова школиГорохівський районний відділ освіти Школа с. Квасів:вул. Торська,вул. Шкільна2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 233с.Перемиль 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗБерестечківське СТ Магазин с. Стійло:вул. Центральна,вул. Підлісна1. 9:00-17:00с.Лежниця вул. Центральна 68-1192 ПЛ-10кв Л 04-01 (частково) 10:00-13:00 ФОП Тетера вул Валова,Жукова(львівська) 1-2, Банківська(частково) з 10-00 до 13-00.3 ПЛ-10кв Л04-10 (частково), Л04-02 10:00-17:00 школа,ФАП,станція МТСФОП Коваль,ГРС Іваничі,ФОП Шлапак,ФОП Пилип'юк,ФОП Фурсевич,ФОП Пемко с. Заставне,смт.Іваничі вул Жукова(Львівська),Шевченка,Тарасова,Цегельна,Колгоспна, вул.Дубинка, Садова 35-44,с.Романівка, с.Долинка1. КТП-241 Л-3. 09:30 – 17:00 Молитовний будинок. с.Карасин, вул.. Шевченка.2. КТП-332 Л-1, Л-3 09:30 – 17:00 Ф/г Лагода М.П. с.Черче, вул.. Центральна3. КТП-154. 10:00 – 17:00 Скважина, Медпункт, АТС, ССТ Пнівне (Магазин, Пекарня), ПП Цьопич Ю.А., ПП Невар С.П., Сільська рада, Будинок культури, ПП Савонік М.Т., ПП Цьопич Л.М., ПП Цьопич С.В., ПП Матюк В.Ф. с.Нові Червища, вул.. Центральна, вул.. Шкільна, вул.. Коніщука.4. КТП-15 Л-4. 10:00 – 12:00 „Заготконтора” К-Каширська РСС (контора), К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРПБ), ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Северенюк Л.З. м.Камінь – Каширський, вул.. Ковельська, пров. Ковельський.10:00-15:00КТП-170 с. ГайовеКіверцівське сільське споживче товариствоФОП Герасимюк Л.І.КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" КТП-170 с. Гайовевул. Киричука, вул. Д.Галицькоговул. ПархоменкаЛ-89-11(ТП-515) 9:00-17:00 ПАТ Ковельмолоко водозабір,Ковельське УВКГ КНС №7. м. Ковель, вул. Ватутіна.1. 10:00-16:00с. Романів вул. Перемоги2. 10:00-16:00с. Романів вул. Нелі Грішиної, Хмельова3 КТП-334 10:00-16:00 ФОП Лук'янюк Андрій Вікторович с. Струмівка вул. Рівненська, 3-81 (непарні номера)4 КТП-113, КТП-454 09:30-17:00 ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" (с. Городище-І - Бригада 2, КЗС), ФОП Стефанків Наталія Миколаївна (Зерносховище)5 КТП-206 10:00-17:00 с. Несвіч вул. Крачок, Романівка1 пл-0.4 ЩТП-5119:00 – 17:00м.Любомль вул.Ярини Смоляр. Вишнівецька. В.ЛипинськогоКняжна2. 9:00 – 17:00с.Масловець3. 9:00 – 17:00с.Самійличі1 ПЛ-10 кВ Л-10-02 до ЛР-6 10:00 - 17:00 ГРП «Волиньгаз», Фермерське господарство смт. Любешів вул. Сагайдачного, Зої Космодем’янської, Брестська, Магістральна, Веселкова, Соборна, Князя Любаша, Ранкова, Тополева2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-279 10:00 - 17:00 Дитячий садок с. Березичі (частково)1 ПЛ 10 кВ Л 45-02 11:00-18:00 с. Новий ЧорторийськФОП Папко В.К. млин,с. ЦміниЦмінівська сільська рада, дитячий садок, будинок культури, аптека, школа, ветлікарня, амбулаторія, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, ФОП Кононюк Н.Г. магазин, Новочарторийське споживче товариство бар, церква, Релігійна громада буд. майданчикс. ХряськНовочарторийське споживче товариство магазин, ФАП, ветлікарня, школа, ФОП Красьоха Марія Григорівна магазин, ФОП Шкабура Степан Петрович кіоск, СВК "Зоря", ФОП Мельник Я.Б. торг. павільйон,с. КозлиничіФОП Клим'юк К.М. комора, ФАП, клуб, ФОП Ярошик А.Г. магазин, Новочарторийське споживче товариство магазин, дім молитви, ФОП Шкабура Степан Петрович магазин, церква, школа, с. Новий Чорторийськс. Цмінис. Хряськс. Козлиничі2 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 479 10:00-17:00 ФОП Панасюк Анатолій Платонович кіоск с. Будки, вул. Центральна3 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 275 12:00-17:00 ФОП Снитюк В.О. магазин, клуб, ФАП, школа, ФОП Мокійчук В.М. кіоск, ФОП Безереу Руслан Георгійович магазин, СВК "Мрія" с. Старосілля4 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 36 10:00-17:00 ЖКП Прилісненської сільської ради насосна № 5, ФОП Шумик Андрій Іванович кафе, Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" БЗМС с. Прилісне, вул. Центральна, Лісова, О. Полтави, Вишнева5 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 494 10:00-17:00 с. Прилісне1 ПЛ-0.4 кВ Л-6 ТП-39:00-17:00 відділ міліції вул.Нововолинська 15 М.НововолинськМРЕВ вул Нововолинська 20Укр.пожежна страхова компанія в. Нововолинська 22аДАІ вул.Нововолинська 20міська друкарня б.Шевченка 37ощадбанк філія№0115 вул.Нововолинська 22а Свято-покровська церква вул.Нововолинська 2страхова компанія б.Шевченка 37м-н BOSCH б.Шевченка 37м-н Папірус б.Шевченка 37м-н Родюче поле б.Шевченка 37аген. Центр нерухомості б.Шевченка 37 ЛКримінальне бюро Нововолинська 22 вул.Нововолинська 1-15,2-22б-р. Шевченка,371. 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-194 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,1158 ПЛ-0,4 кВ від КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води смт.Дубище вул.Дібрівська,Прилісна, Шевченка, Польова.1. 10:00-17:00с. Смолярі вул Лугова Зелена,Вишнева,Центральна, ПП Маркевич2 КТП-87 Л-4 10:00-17:00 ПП Тарасенюк, ДНЗ с Галина Воля вул Шкільна, Колгоспна,1. 10:00-16:40 Ружинська с/р – школа, клуб, котельняФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, СКЗ, ФОП Придворський П.О. - готель с.Городилець2 ПЛ-0,4 кВКТП-242 09:00-15:45 ВСАТ «Срібниця»- млин, тракторна бригада, база відпочинку, СФГ «Мальва» - приміщення для зберігання с/г продукції с.Соловичі3 ПЛ-0,4 кВКТП-189 10:00-16:30 СВК « Дружба» - бригада с.Нири