Скільки заробляють луцькі лікарі
Сьогодні, 10:45
Повідомили, скільки почали заробляти лікарі у Луцьку після початку реформування первинної медичної допомоги.
Про це йдеться у звіті управління охорони здоров'я Луцькради.
Луцьк отримав у січні-лютому транші від Національної служби здоров'я України. Зарплати лікарів первинної ланки склали від 11 до 19 тисяч гривень (залежно від середньої капітаційної ставки однієї декларації).
Зарплати медичних сестер, які працюють з лікарями первинки, становили від 6 до 9 тисяч гривень.
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Про це йдеться у звіті управління охорони здоров'я Луцькради.
Луцьк отримав у січні-лютому транші від Національної служби здоров'я України. Зарплати лікарів первинної ланки склали від 11 до 19 тисяч гривень (залежно від середньої капітаційної ставки однієї декларації).
Зарплати медичних сестер, які працюють з лікарями первинки, становили від 6 до 9 тисяч гривень.
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