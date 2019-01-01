Скільки заробляють луцькі лікарі

Повідомили, скільки почали заробляти лікарі у Луцьку після початку реформування первинної медичної допомоги.Про це йдеться у звіті управління охорони здоров'я Луцькради.Луцьк отримав у січні-лютому транші від Національної служби здоров'я України. Зарплати лікарів первинної ланки склали від 11 до 19 тисяч гривень (залежно від середньої капітаційної ставки однієї декларації).Зарплати медичних сестер, які працюють з лікарями первинки, становили від 6 до 9 тисяч гривень.