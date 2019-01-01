На Волині патрульні затримали двох агресивних хуліганів
Сьогодні, 11:04
У Ковелі патрульні виявили й затримали хуліганів.
У ніч на 19 березня, по вулиці Незалежності, інспектори виявили молодика, який справляв природні потреби біля будинку, - інформує прес-служба патрульної поліції Волині.
На зауваження не відреагував, натомість, почав ображати поліцейських, був у стані сп’яніння. Відповідно, був затриманий та доставлений у відділок поліції. Тут на нього оформили постанову за перебування в громадському місці у нетверезому стані та протокол за дрібне хуліганство.
А пізніше на вулиці Незалежності виявили ще одного ковельчанина, який був нетверезим та лаявся в бік патрульних. До того ж, викинув недопалок сигарети на вулицю, чим порушив правила благоустрою.
Після затримання й освідування порушника доставили у відділок поліції, де оформили постанову та 2 протоколи, у тому числі, за ст. 152 КУпАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів).
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У ніч на 19 березня, по вулиці Незалежності, інспектори виявили молодика, який справляв природні потреби біля будинку, - інформує прес-служба патрульної поліції Волині.
На зауваження не відреагував, натомість, почав ображати поліцейських, був у стані сп’яніння. Відповідно, був затриманий та доставлений у відділок поліції. Тут на нього оформили постанову за перебування в громадському місці у нетверезому стані та протокол за дрібне хуліганство.
А пізніше на вулиці Незалежності виявили ще одного ковельчанина, який був нетверезим та лаявся в бік патрульних. До того ж, викинув недопалок сигарети на вулицю, чим порушив правила благоустрою.
Після затримання й освідування порушника доставили у відділок поліції, де оформили постанову та 2 протоколи, у тому числі, за ст. 152 КУпАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
https://volynonline.com/na-volini-pidstrelili-kota-u-tili-znayshli-dvi-kuli/#comment-2964 шановні журноалісти будь ласка направте запит про перевірку в правоохоронних органах чи пов'язані ці дві події... не будьте байдужими!!!
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