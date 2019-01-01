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У День закоханих лучанка пішла з дому і досі не повернулася

У День закоханих лучанка пішла з дому і досі не повернулася
Луцькі поліцейські встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої 38-річної жительки обласного центру.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби волинської поліції.

Жінка 14 лютого цього року пішла із дому та досі не повернулася. Наразі, місцеперебування її невідоме.

Поліцейські просять громадян, котрим відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102», чи звернутися за адресою: м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, 2.

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Теги: розшук, Волинь
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