У День закоханих лучанка пішла з дому і досі не повернулася
Сьогодні, 11:18
Луцькі поліцейські встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої 38-річної жительки обласного центру.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби волинської поліції.
Жінка 14 лютого цього року пішла із дому та досі не повернулася. Наразі, місцеперебування її невідоме.
Поліцейські просять громадян, котрим відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102», чи звернутися за адресою: м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, 2.
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Про це йдеться у повідомленні прес-служби волинської поліції.
Жінка 14 лютого цього року пішла із дому та досі не повернулася. Наразі, місцеперебування її невідоме.
Поліцейські просять громадян, котрим відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102», чи звернутися за адресою: м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, 2.
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