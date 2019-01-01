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Дорожники взялися за ремонт мостів на Волині. ФОТО

Дорожники взялися за ремонт мостів на Волині. ФОТО
Волинські дорожники ремонтують шляхопроводи області.

Про це повідомили у прес-службі САД у Волинській області.

"Штучні споруди – мости та шляхопроводи, є невід'ємною складовою автомобільних доріг загального користування. На автошляхах державного значення, що перебувають у віданні Служби автомобільних доріг у Волинській області, їх налічується 180 одиниць, загальною довжиною 4 813 п. м. Ремонту штучних споруд в поточному році приділятиметься чимало уваги", - йдеться у повідомленні.

На сьогоднішній день ремонт проводять на кількох мостах, що розташовані на автомобільній дорозі М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест).

Зокрема, продовжується розпочатий у 2018 році поточний середній ремонт мосту через річку Серна поблизу с. Сирники.

В даний час на цій штучній споруді виконуються роботи з бетонування конусів.

Не залишився поза увагою дорожників і міст через річку Стир в с.Княгининок. Там наразі проходять роботи з бетонування конусів.

Ремонтні роботи на вищевказаних мостах виконує підприємство ТзОВ "РБП ТрансМост".

Дорожники взялися за ремонт мостів на Волині. ФОТО
Дорожники взялися за ремонт мостів на Волині. ФОТО
Дорожники взялися за ремонт мостів на Волині. ФОТО

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Теги: ремонт, дорога, благоустрій
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