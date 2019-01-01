Дорожники взялися за ремонт мостів на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:27
Волинські дорожники ремонтують шляхопроводи області.
Про це повідомили у прес-службі САД у Волинській області.
"Штучні споруди – мости та шляхопроводи, є невід'ємною складовою автомобільних доріг загального користування. На автошляхах державного значення, що перебувають у віданні Служби автомобільних доріг у Волинській області, їх налічується 180 одиниць, загальною довжиною 4 813 п. м. Ремонту штучних споруд в поточному році приділятиметься чимало уваги", - йдеться у повідомленні.
На сьогоднішній день ремонт проводять на кількох мостах, що розташовані на автомобільній дорозі М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест).
Зокрема, продовжується розпочатий у 2018 році поточний середній ремонт мосту через річку Серна поблизу с. Сирники.
В даний час на цій штучній споруді виконуються роботи з бетонування конусів.
Не залишився поза увагою дорожників і міст через річку Стир в с.Княгининок. Там наразі проходять роботи з бетонування конусів.
Ремонтні роботи на вищевказаних мостах виконує підприємство ТзОВ "РБП ТрансМост".
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Про це повідомили у прес-службі САД у Волинській області.
"Штучні споруди – мости та шляхопроводи, є невід'ємною складовою автомобільних доріг загального користування. На автошляхах державного значення, що перебувають у віданні Служби автомобільних доріг у Волинській області, їх налічується 180 одиниць, загальною довжиною 4 813 п. м. Ремонту штучних споруд в поточному році приділятиметься чимало уваги", - йдеться у повідомленні.
На сьогоднішній день ремонт проводять на кількох мостах, що розташовані на автомобільній дорозі М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест).
Зокрема, продовжується розпочатий у 2018 році поточний середній ремонт мосту через річку Серна поблизу с. Сирники.
В даний час на цій штучній споруді виконуються роботи з бетонування конусів.
Не залишився поза увагою дорожників і міст через річку Стир в с.Княгининок. Там наразі проходять роботи з бетонування конусів.
Ремонтні роботи на вищевказаних мостах виконує підприємство ТзОВ "РБП ТрансМост".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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