Дорожники взялися за ремонт мостів на Волині. ФОТО

Волинські дорожники ремонтують шляхопроводи області.Про це повідомили у прес-службі САД у Волинській області."Штучні споруди – мости та шляхопроводи, є невід'ємною складовою автомобільних доріг загального користування. На автошляхах державного значення, що перебувають у віданні Служби автомобільних доріг у Волинській області, їх налічується 180 одиниць, загальною довжиною 4 813 п. м. Ремонту штучних споруд в поточному році приділятиметься чимало уваги", - йдеться у повідомленні.На сьогоднішній день ремонт проводять на кількох мостах, що розташовані на автомобільній дорозі М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест).Зокрема, продовжується розпочатий у 2018 році поточний середній ремонт мосту через річку Серна поблизу с. Сирники.В даний час на цій штучній споруді виконуються роботи з бетонування конусів.Не залишився поза увагою дорожників і міст через річку Стир в с.Княгининок. Там наразі проходять роботи з бетонування конусів.Ремонтні роботи на вищевказаних мостах виконує підприємство ТзОВ "РБП ТрансМост".