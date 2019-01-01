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У волинській церкві, яка перейшла до ПЦУ – новий священик

У волинській церкві, яка перейшла до ПЦУ – новий священик
У церкву Апостола Луки в селі Доросині Рожищенського району призначили нового священика. Настоятелем храму став отець Василь Михайлишин.

Про це повідомляють місцеві жителі, - пише Район.Рожище.

Нагадаємо, релігійна громада села Доросині розпочала процедуру приєднання до ПЦУ.

«Останнім часом недоброзичливці поширювали інформацію про відсутність священника в церкві Апостола Луки в селі Доросині й інші нісенітниці. Хочемо спростувати цю інформацію», – заявляють мешканці села.

До цього декілька богослужінь в селі Доросині проводив протоієрей Василь Шняк. Минулої неділі перше богослужіння у храмі Апостола Луки ПЦУ в селі Доросині провів нещодавно призначений настоятель храму, протоієрей отець Василь Михайлишин.

Як і в минулі декілька неділь, в храмі було багатолюдно. Звучали молитви за здоров’я прихожан та їх близьких. Поминальні молитви за спочилих. У кінці служби священик звернувся до прихожан.

На думку багатьох присутніх, радує те, що священик з хорошою підготовкою, обіцяє прислухатись до думки громади і спільно вирішувати всі справи.

Дещо змінилось й ставлення до послуг за церковні треби. Тепер, за рішенням церковної двадцятки, людина, яка має фінансові труднощі, може отримати для молитви безкоштовно дві свічки.
ть про настрої людей.

«І ще одна новина, яка говори з одного з сусідніх сіл до нашого священика звернулась молода сім’я з бажанням охрестити свою новонароджену дитину в храмі, який належить до Православної церкви України. Обряд хрещення відбудеться через декілька днів. На жаль, в селі, де проживає ця сім’я, храм РПЦ», – розповідають у Доросинях.

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Теги: священик, Доросині
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