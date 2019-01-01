У луцькому зоопарку – весняне оновлення. ФОТО
Сьогодні, 11:49
У луцькому зоопарку з'явилося чимало нових цікавинок.
Про це у Facebook написала директорка звіринцю Людмила Денисенко.
"Нові інформаційні таблички, декоративний паркан для Мангобеів з новорічних ялин, новий будиночок для Благородного оленя та тепле весняне сонечко - робочий день", - пише керівниця зоопарку.
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Про це у Facebook написала директорка звіринцю Людмила Денисенко.
"Нові інформаційні таблички, декоративний паркан для Мангобеів з новорічних ялин, новий будиночок для Благородного оленя та тепле весняне сонечко - робочий день", - пише керівниця зоопарку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У луцькому зоопарку для тигриці Тріші влаштували медогляд. ФОТО
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