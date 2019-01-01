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У луцькому зоопарку – весняне оновлення. ФОТО

У луцькому зоопарку – весняне оновлення. ФОТО
У луцькому зоопарку з'явилося чимало нових цікавинок.

Про це у Facebook написала директорка звіринцю Людмила Денисенко.

"Нові інформаційні таблички, декоративний паркан для Мангобеів з новорічних ялин, новий будиночок для Благородного оленя та тепле весняне сонечко - робочий день", - пише керівниця зоопарку.

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У луцькому зоопарку – весняне оновлення. ФОТО
У луцькому зоопарку – весняне оновлення. ФОТО
У луцькому зоопарку – весняне оновлення. ФОТО
У луцькому зоопарку – весняне оновлення. ФОТО
У луцькому зоопарку – весняне оновлення. ФОТО
У луцькому зоопарку – весняне оновлення. ФОТО
У луцькому зоопарку – весняне оновлення. ФОТО



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Теги: Луцький зоопарк, тварини
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