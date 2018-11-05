Шантажують і гіпнотизують: у Луцьку двоє жінок попалися на гачок шахраїв





Днями на службу 102 зателефонувала в розпачі жінка й розповіла, що до неї подзвонила невідома особа, мовляв, ваша донька побила мою дитину, - пише



«Вимагаю у вас грошей, якщо не хочете, щоб ми писали заяву на вашу дочку», - повідомила шахрайка.



Довірлива жінка пішла в банк та перерахувала 5 тисяч гривень на вказаний рахунок. Уже пізніше з’ясувала, що її дочка нікому тілесних ушкоджень не завдавала. Чому не перевірила це одразу – не знає, була шокована, і під цим впливом дала змогу поживитись шахраям.



Ще одна лучанка стала жертвою шахраїв наступного дня. Дві жінки прийшли до її оселі під приводом поцікавитись, як їй живеться.



Сиділи, спілкувались, ті увійшли в довіру і дивним чином виманили в громадянки 10 тисяч гривень.



Як так сталось – жінка не може зрозуміти, її ніби загіпнотизували. Тож вона зателефонувала в поліцію та повідомила прикмети зловмисниць. Поліція з’ясовує обставини події.



Ольга Бузулук

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шахраї виманили в довірливих лучанок тисячі гривень.Днями на службу 102 зателефонувала в розпачі жінка й розповіла, що до неї подзвонила невідома особа, мовляв, ваша донька побила мою дитину, - пише Волинь-нова «Вимагаю у вас грошей, якщо не хочете, щоб ми писали заяву на вашу дочку», - повідомила шахрайка.Довірлива жінка пішла в банк та перерахувала 5 тисяч гривень на вказаний рахунок. Уже пізніше з’ясувала, що її дочка нікому тілесних ушкоджень не завдавала. Чому не перевірила це одразу – не знає, була шокована, і під цим впливом дала змогу поживитись шахраям.Ще одна лучанка стала жертвою шахраїв наступного дня. Дві жінки прийшли до її оселі під приводом поцікавитись, як їй живеться.Сиділи, спілкувались, ті увійшли в довіру і дивним чином виманили в громадянки 10 тисяч гривень.Як так сталось – жінка не може зрозуміти, її ніби загіпнотизували. Тож вона зателефонувала в поліцію та повідомила прикмети зловмисниць. Поліція з’ясовує обставини події.

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