Волинянин викрав з багажника автівки будівельні інструменти





Учора, 18 березня, до поліції звернувся 46-річний житель Ковель із заявою про крадіжку, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.



Потерпілий повідомив, що напередодні вночі невідомий викрав будівельні інструменти із його автомобіля Renault Master, котрий був припаркований у дворі будинку за місцем проживання.



Сума збитків склала майже 11 тисяч гривень.



Правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 22-річного ковельчанина.



Частину викрадених речей поліцейські вилучили та повернуть власнику. До слова, чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності.



Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.





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