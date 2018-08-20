Поруч із сервісним центром МВС здають в оренду приміщення під офіси*





Комплекс надає послуги Сервісного центру МВС, банку, страхування, є підрозділ митного оформлення, а також сертифікаційна лабораторія, - пише



Крім того, тут є торгівельні майданчики, місце доставки товарів, митний склад та кімната відпочинку.



Власники шукають конкретну цільову аудиторію – людей, які займаються перевезенням автомобілів з-за кордону, їх розмитненням тощо.



Орендарі отримають знижку - 20 % на послуги WEST AUTO HUB (сертифікація, перереєстрація, постановка на облік та ін.) та зможуть користуватись (для власних авто) безкоштовною парковкою, яка охороняється цілодобово.



Розташовані приміщення у с. Струмівка, на вулиці Рівненській, 74. Їх площа становить від 10 кв.м.



Ціна – 150 грн. / кв.м.



За деталями телефонуйте за номером: +380674281919.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території компанії WEST AUTO HUB у селі Струмівка Луцького району поруч із Сервісним центрос МВС України здаються в оренду комерційні приміщення площами від 10 та більше квадратних метрів.Комплекс надає послуги Сервісного центру МВС, банку, страхування, є підрозділ митного оформлення, а також сертифікаційна лабораторія, - пише Перший Крім того, тут є торгівельні майданчики, місце доставки товарів, митний склад та кімната відпочинку.Власники шукають конкретну цільову аудиторію – людей, які займаються перевезенням автомобілів з-за кордону, їх розмитненням тощо.Орендарі отримають знижку - 20 % на послуги WEST AUTO HUB (сертифікація, перереєстрація, постановка на облік та ін.) та зможуть користуватись (для власних авто) безкоштовною парковкою, яка охороняється цілодобово.Розташовані приміщення у с. Струмівка, на вулиці Рівненській, 74. Їх площа становить від 10 кв.м.Ціна –За деталями телефонуйте за номером:

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