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Поруч із сервісним центром МВС здають в оренду приміщення під офіси*

Поруч із сервісним центром МВС здають в оренду приміщення під офіси*
На території компанії WEST AUTO HUB у селі Струмівка Луцького району поруч із Сервісним центрос МВС України здаються в оренду комерційні приміщення площами від 10 та більше квадратних метрів.

Комплекс надає послуги Сервісного центру МВС, банку, страхування, є підрозділ митного оформлення, а також сертифікаційна лабораторія, - пише Перший.

Крім того, тут є торгівельні майданчики, місце доставки товарів, митний склад та кімната відпочинку.

Власники шукають конкретну цільову аудиторію – людей, які займаються перевезенням автомобілів з-за кордону, їх розмитненням тощо.

Орендарі отримають знижку - 20 % на послуги WEST AUTO HUB (сертифікація, перереєстрація, постановка на облік та ін.) та зможуть користуватись (для власних авто) безкоштовною парковкою, яка охороняється цілодобово.

Розташовані приміщення у с. Струмівка, на вулиці Рівненській, 74. Їх площа становить від 10 кв.м.

Ціна – 150 грн. / кв.м.

За деталями телефонуйте за номером: +380674281919.

Поруч із сервісним центром МВС здають в оренду приміщення під офіси*
Поруч із сервісним центром МВС здають в оренду приміщення під офіси*
Поруч із сервісним центром МВС здають в оренду приміщення під офіси*
Поруч із сервісним центром МВС здають в оренду приміщення під офіси*
Поруч із сервісним центром МВС здають в оренду приміщення під офіси*
Поруч із сервісним центром МВС здають в оренду приміщення під офіси*

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Теги: оренда, приміщення, Луцьк
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