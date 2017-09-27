Директора волинського підприємства оштрафували за ожеледицю, яка призвела до аварії на дорозі





Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, - пише



Директор комунального підприємства «Добробут» Ігор Михалевич, будучи відповідальною особою за прибирання снігу на території міста Ковеля, порушив правила, норми та стандарти, які стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, допустив утворення ожеледиці та снігового накату, не усунувши їх відповідно до термінів у ДСТУ 3587-97, що спричинило 14 грудня 2018 року дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Володимирській.



Ігор Миколайович був неодноразово повідомлений про явку до суду, але в судові засідання 31 січня та 12 березня 2019 року не з’явився з невідомих причин.



Дослідивши матеріали справи, головуюча суддя Олена Восковська прийшла до висновку, що в діях директора КП «Добробут» наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 140 ч. 4 КУпАП, та оштрафувала його на 850 гривень.



Правопорушник також має сплатити на користь держави судовий збір в сумі 384 гривні 20 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівник ковельського комунального підприємства має сплатити штраф за ожеледицю на дорозі, через яку торік у грудні трапилася аварія.Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, - пише Район.Ковель. Директор комунального підприємства «Добробут», будучи відповідальною особою за прибирання снігу на території міста Ковеля, порушив правила, норми та стандарти, які стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, допустив утворення ожеледиці та снігового накату, не усунувши їх відповідно до термінів у ДСТУ 3587-97, що спричинило 14 грудня 2018 року дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Володимирській.Ігор Миколайович був неодноразово повідомлений про явку до суду, але в судові засідання 31 січня та 12 березня 2019 року не з’явився з невідомих причин.Дослідивши матеріали справи, головуюча суддяприйшла до висновку, що в діях директора КП «Добробут» наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 140 ч. 4 КУпАП, та оштрафувала його на 850 гривень.Правопорушник також має сплатити на користь держави судовий збір в сумі 384 гривні 20 копійок.

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