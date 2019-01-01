вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Укрзалізниця» запускає новий маршрут

«Укрзалізниця» запускає новий маршрут
Поїзд №247/248 сполученням Житомир - Одеса запустить "Укрзалізниця".

Він курсуватиме з 31 березня 2019 року, - повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає gazeta.ua.

Вагони будуть різних класів, а поїзд їздитиме щодня.

Поїзд №247/248 вирушатиме зі станції Житомир о 23:15 та прибуватиме до Одеси о 09:33. У зворотному напрямку відправлення о 12:35, прибуття до Житомира о 22:07. Зупинятиметься на станціях Бердичів, Козятин-1, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Жмеринка-Пасажирська, Рахни, Вапнярка, Крижопіль, Кодима та Подільськ.

У плацкартному вагоні ціна квитків - від 175 грн, у купейному - від 380 грн, у вагоні люкс - від 758 грн. Вартість проїзду залежить від дня тижня та календарного періоду.

"Завдяки запуску цього поїзда буде значно покращена логістика для мешканців Житомира, які відтепер матимуть пряме залізничне сполучення з південними регіонами", - йдеться в повідомленні.

Розклад руху поїзда склали так, що ним можна доїхати до великого залізничного вузла — станції Жмеринка. Там є можливість пересісти на поїзди до Львова, Ужгорода, Кам'янця-Подільського, Хмельницького та інших міст.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укрзалізниця, маршрут
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У водоймі луцького парку тонула жінка. ВІДЕО
Сьогодні, 12:59
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Сьогодні, 12:55
«Укрзалізниця» запускає новий маршрут
Сьогодні, 12:41
Директора волинського підприємства оштрафували за ожеледицю, яка призвела до аварії на дорозі
Сьогодні, 12:21
Обірвалося життя дитини, яка постраждала під час зіткнення джипа і підводи на Волині
Сьогодні, 12:16
Схожі новини
Лучани просять запровадити додатковий маршрут через вулицю Львівську Лучани просять запровадити додатковий маршрут через вулицю Львівську
14 березень, 10:54
У Луцьку тролейбус №12 їздитиме по-новому У Луцьку тролейбус №12 їздитиме по-новому
07 березень, 09:58
«Укрзалізниця» суттєво підвищить ціни на квитки «Укрзалізниця» суттєво підвищить ціни на квитки
04 березень, 05:12
У схемах руху луцьких маршруток – зміни. ВІДЕО У схемах руху луцьких маршруток – зміни. ВІДЕО
10 лютий, 22:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Середній розмір пенсії в Україні зріс на 514 гривень
Сьогодні, 13:18
 0
У Луцьку презентують першу ліцензовану дистанційну школу «Оптіма»*
Сьогодні, 13:03
 0
У водоймі луцького парку тонула жінка. ВІДЕО
Сьогодні, 12:59
 0
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Сьогодні, 12:55
 0
«Укрзалізниця» запускає новий маршрут
Сьогодні, 12:41
 0
Медіа
відео
1/8