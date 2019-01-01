«Укрзалізниця» запускає новий маршрут





Він курсуватиме з 31 березня 2019 року, - повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає



Вагони будуть різних класів, а поїзд їздитиме щодня.



Поїзд №247/248 вирушатиме зі станції Житомир о 23:15 та прибуватиме до Одеси о 09:33. У зворотному напрямку відправлення о 12:35, прибуття до Житомира о 22:07. Зупинятиметься на станціях Бердичів, Козятин-1, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Жмеринка-Пасажирська, Рахни, Вапнярка, Крижопіль, Кодима та Подільськ.



У плацкартному вагоні ціна квитків - від 175 грн, у купейному - від 380 грн, у вагоні люкс - від 758 грн. Вартість проїзду залежить від дня тижня та календарного періоду.



"Завдяки запуску цього поїзда буде значно покращена логістика для мешканців Житомира, які відтепер матимуть пряме залізничне сполучення з південними регіонами", - йдеться в повідомленні.



Розклад руху поїзда склали так, що ним можна доїхати до великого залізничного вузла — станції Жмеринка. Там є можливість пересісти на поїзди до Львова, Ужгорода, Кам'янця-Подільського, Хмельницького та інших міст.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поїзд №247/248 сполученням Житомир - Одеса запустить "Укрзалізниця".Він курсуватиме з 31 березня 2019 року, - повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає gazeta.ua Вагони будуть різних класів, а поїзд їздитиме щодня.Поїзд №247/248 вирушатиме зі станції Житомир о 23:15 та прибуватиме до Одеси о 09:33. У зворотному напрямку відправлення о 12:35, прибуття до Житомира о 22:07. Зупинятиметься на станціях Бердичів, Козятин-1, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Жмеринка-Пасажирська, Рахни, Вапнярка, Крижопіль, Кодима та Подільськ.У плацкартному вагоні ціна квитків - від 175 грн, у купейному - від 380 грн, у вагоні люкс - від 758 грн. Вартість проїзду залежить від дня тижня та календарного періоду."Завдяки запуску цього поїзда буде значно покращена логістика для мешканців Житомира, які відтепер матимуть пряме залізничне сполучення з південними регіонами", - йдеться в повідомленні.Розклад руху поїзда склали так, що ним можна доїхати до великого залізничного вузла — станції Жмеринка. Там є можливість пересісти на поїзди до Львова, Ужгорода, Кам'янця-Подільського, Хмельницького та інших міст.

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