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У водоймі луцького парку тонула жінка. ВІДЕО

У водоймі луцького парку тонула жінка. ВІДЕО
У Луцьку з каналу, що протікає у центральному парку, витягли жінку.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Так, стан жінки, яку учора врятували з водойми у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки - задовільний, - розповів заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Напередодні, близько о пів на восьму вечора лучани Даніель Зінич і Михайло Наумчук почули крики про допомогу. В одному з каналів парку, де знаходиться кафе "Бригантина", у воді була людина. Її спочатку намагалися витягти за допомогою гілок.

Коли не вдалося це зробити, лучанин Василь Петровський, пірнув у воду.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: водойма, Луцьк, порятунок
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