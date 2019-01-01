У водоймі луцького парку тонула жінка. ВІДЕО
Сьогодні, 12:59
У Луцьку з каналу, що протікає у центральному парку, витягли жінку.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Так, стан жінки, яку учора врятували з водойми у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки - задовільний, - розповів заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Напередодні, близько о пів на восьму вечора лучани Даніель Зінич і Михайло Наумчук почули крики про допомогу. В одному з каналів парку, де знаходиться кафе "Бригантина", у воді була людина. Її спочатку намагалися витягти за допомогою гілок.
Коли не вдалося це зробити, лучанин Василь Петровський, пірнув у воду.
Детальніше - у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Так, стан жінки, яку учора врятували з водойми у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки - задовільний, - розповів заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Напередодні, близько о пів на восьму вечора лучани Даніель Зінич і Михайло Наумчук почули крики про допомогу. В одному з каналів парку, де знаходиться кафе "Бригантина", у воді була людина. Її спочатку намагалися витягти за допомогою гілок.
Коли не вдалося це зробити, лучанин Василь Петровський, пірнув у воду.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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