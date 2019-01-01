У водоймі луцького парку тонула жінка. ВІДЕО

У Луцьку з каналу, що протікає у центральному парку, витягли жінку.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.Так, стан жінки, яку учора врятували з водойми у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки - задовільний, - розповів заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарніНапередодні, близько о пів на восьму вечора лучанипочули крики про допомогу. В одному з каналів парку, де знаходиться кафе "Бригантина", у воді була людина. Її спочатку намагалися витягти за допомогою гілок.Коли не вдалося це зробити, лучанин, пірнув у воду.Детальніше - у сюжеті.