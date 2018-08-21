Лучанам виділять на ліки понад 800 тисяч





Про це йдеться в



Таке рішення було прийняте у зв'язку з неможливістю проводити відшкодування безоплатного відпуску лікарських засобів для пільгових категорій громадян через невідповідність декларованих цін до відпускних, як це передбачається постановами Кабінету Міністрів України.



З метою забезпечення потрібними медикаментами пільгових категорій громадян, які потребують постійного дороговартісного лікування, відповідно до призначень лікаря, відтепер проводитимуться виплати в межах бюджетних асигнувань.



Контроль за виконанням розпорядження секретар міської ради Григорій Пустовіт вирішив залишити за собою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент соціальної політики Луцької міської ради відтепер надаватиме адресну грошову допомогу пільговим категоріям громадян за списком комунальних підприємств – центрів первинної медичної допомоги та комунального підприємства «Луцька міська дитяча поліклініка». Загальна сума допомоги складе 837 757 гривеньПро це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови.Таке рішення було прийняте у зв'язку з неможливістю проводити відшкодування безоплатного відпуску лікарських засобів для пільгових категорій громадян через невідповідність декларованих цін до відпускних, як це передбачається постановами Кабінету Міністрів України.З метою забезпечення потрібними медикаментами пільгових категорій громадян, які потребують постійного дороговартісного лікування, відповідно до призначень лікаря, відтепер проводитимуться виплати в межах бюджетних асигнувань.Контроль за виконанням розпорядження секретар міської ради Григорій Пустовіт вирішив залишити за собою.

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