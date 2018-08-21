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Лучанам виділять на ліки понад 800 тисяч

Лучанам виділять на ліки понад 800 тисяч
Департамент соціальної політики Луцької міської ради відтепер надаватиме адресну грошову допомогу пільговим категоріям громадян за списком комунальних підприємств – центрів первинної медичної допомоги та комунального підприємства «Луцька міська дитяча поліклініка». Загальна сума допомоги складе 837 757 гривень

Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови.

Таке рішення було прийняте у зв'язку з неможливістю проводити відшкодування безоплатного відпуску лікарських засобів для пільгових категорій громадян через невідповідність декларованих цін до відпускних, як це передбачається постановами Кабінету Міністрів України.

З метою забезпечення потрібними медикаментами пільгових категорій громадян, які потребують постійного дороговартісного лікування, відповідно до призначень лікаря, відтепер проводитимуться виплати в межах бюджетних асигнувань.

Контроль за виконанням розпорядження секретар міської ради Григорій Пустовіт вирішив залишити за собою.

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Теги: ліки, пустовіт, луцьк, розпорядження, допомога, гроші
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