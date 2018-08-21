Лучанам виділять на ліки понад 800 тисяч
Сьогодні, 17:23
Департамент соціальної політики Луцької міської ради відтепер надаватиме адресну грошову допомогу пільговим категоріям громадян за списком комунальних підприємств – центрів первинної медичної допомоги та комунального підприємства «Луцька міська дитяча поліклініка». Загальна сума допомоги складе 837 757 гривень
Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови.
Таке рішення було прийняте у зв'язку з неможливістю проводити відшкодування безоплатного відпуску лікарських засобів для пільгових категорій громадян через невідповідність декларованих цін до відпускних, як це передбачається постановами Кабінету Міністрів України.
З метою забезпечення потрібними медикаментами пільгових категорій громадян, які потребують постійного дороговартісного лікування, відповідно до призначень лікаря, відтепер проводитимуться виплати в межах бюджетних асигнувань.
Контроль за виконанням розпорядження секретар міської ради Григорій Пустовіт вирішив залишити за собою.
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Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови.
Таке рішення було прийняте у зв'язку з неможливістю проводити відшкодування безоплатного відпуску лікарських засобів для пільгових категорій громадян через невідповідність декларованих цін до відпускних, як це передбачається постановами Кабінету Міністрів України.
З метою забезпечення потрібними медикаментами пільгових категорій громадян, які потребують постійного дороговартісного лікування, відповідно до призначень лікаря, відтепер проводитимуться виплати в межах бюджетних асигнувань.
Контроль за виконанням розпорядження секретар міської ради Григорій Пустовіт вирішив залишити за собою.
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