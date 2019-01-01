Вибори мають пройти чесно і без «тітушок», – голова Волинської ОДА

Волевиявлення в Україні має відбутися чесно, без «тітушок» та політичних підтекстів.Про це заявив голова обласної державної адміністраціїпід час селекторної наради з розгляду питання проміжних підсумків виконання календарного плану виборів Президента України, яка відбулася сьогодні, 19 березня 2019 року.Варто зазначити, що парламент призначив вибори Президента України на 31 березня 2019 року. Тож за дорученням Прем`єр-міністра України від 25 січня 2019 року на місцеві органи виконавчої влади покладено ряд обов`язків, які вони мають виконати, у межах компетенції, для підготовки та проведення чергових виборів Глави держави.Керівник апарату облдержадміністраціїрозповів, які саме питання входять до компетенції органів виконавчої влади:"Це, зокрема, формування актуальних списків виборців, сприяння матеріально-технічному та організаційному забезпеченню роботи виборчих комісій окружного та дільничного рівнів, забезпечення пожежної безпеки, охорони приміщень виборчих комісій та документації, належного обслуговування виборчих комісій в частині електрозабезпечення, забезпечення зв`язком, організації чергувань медичних працівників у день виборів тощо.Також Богдан Олександрович додав, що загальна картина процесу підготовки до проведення виборів Президента України дозволяє стверджувати, що процес рухається у точній відповідності до календарного плану центральної виборчої комісії.Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко своєю чергою відзначив, що всі, хто відповідає за проведення виборчого процесу повинні докласти максимум зусиль, аби вибори пройшли чесно та прозоро."Ми не повинні на Волині допустити конфліктні ситуації чи неприємні інциденти під час проведення виборів. Передвиборча кампанія мене не цікавить, бо йде в принципі рівно. Є намагання створити якісь провокації, але народ Волині витриманий, мудрий, тому на ці провокації не піддається. А от фінальний момент буде складніший. Ми маємо убезпечити область від застосування «тітушок» на будь-яких рівнях. Поки нам вдавалося це робити, але в день голосування ми повинні бути готовими навіть до такого", – зазначив Олександр Ілліч.