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У центрі Луцька просять прибрати стихійне сміттєзвалище

У центрі Луцька просять прибрати стихійне сміттєзвалище
У Луцьку просять прибрати стихійне сміттєзвалище, яке утворилося у центрі міста.

Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Едуард Шаульський.

Так, чоловік просить прибрати стихійне звалище в центрі міста, яке утворилося у дворах на вулиці Лесі Українки та вулиці Гаврилюка.

"Прошу зобов'язати комунальні служби міста навести лад у дворі вул.Л.Українки, 44 та вул.Гаврилюка, 24а та прибрати стихійне звалище", - йдеться у повідомленні.

У центрі Луцька просять прибрати стихійне сміттєзвалище



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Теги: сміття, благоустрій
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