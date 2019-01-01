У центрі Луцька просять прибрати стихійне сміттєзвалище





Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Едуард Шаульський.



Так, чоловік просить прибрати стихійне звалище в центрі міста, яке утворилося у дворах на вулиці Лесі Українки та вулиці Гаврилюка.



"Прошу зобов'язати комунальні служби міста навести лад у дворі вул.Л.Українки, 44 та вул.Гаврилюка, 24а та прибрати стихійне звалище", - йдеться у повідомленні.









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