Волинянка за 9 тисяч гривень «рятувала» дочку від криміналу
Сьогодні, 20:12
Жительку села П’ятидні Володимир-Волинського району розвели на гроші шахраї.
Так, 18 березня до пенсіонерки зателефонував невідомий та повідомив про те, що її дочка вчинила правопорушення. І відразу ж запропонував перерахувати кошти в сумі 9 тисяч гривень через банківський термінал задля того, аби дочка уникнула відповідальності, - пише Володимир медіа.
Розгублена жінка виконала умови шахраїв. Проте пізніше виявилося, що дочці нічого не загрожує.
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Так, 18 березня до пенсіонерки зателефонував невідомий та повідомив про те, що її дочка вчинила правопорушення. І відразу ж запропонував перерахувати кошти в сумі 9 тисяч гривень через банківський термінал задля того, аби дочка уникнула відповідальності, - пише Володимир медіа.
Розгублена жінка виконала умови шахраїв. Проте пізніше виявилося, що дочці нічого не загрожує.
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