Волинянка за 9 тисяч гривень «рятувала» дочку від криміналу





Так, 18 березня до пенсіонерки зателефонував невідомий та повідомив про те, що її дочка вчинила правопорушення. І відразу ж запропонував перерахувати кошти в сумі 9 тисяч гривень через банківський термінал задля того, аби дочка уникнула відповідальності, - пише



Розгублена жінка виконала умови шахраїв. Проте пізніше виявилося, що дочці нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительку села П’ятидні Володимир-Волинського району розвели на гроші шахраї.Так, 18 березня до пенсіонерки зателефонував невідомий та повідомив про те, що її дочка вчинила правопорушення. І відразу ж запропонував перерахувати кошти в сумі 9 тисяч гривень через банківський термінал задля того, аби дочка уникнула відповідальності, - пише Володимир медіа Розгублена жінка виконала умови шахраїв. Проте пізніше виявилося, що дочці нічого не загрожує.

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