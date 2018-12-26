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Волинянка за 9 тисяч гривень «рятувала» дочку від криміналу

Волинянка за 9 тисяч гривень «рятувала» дочку від криміналу
Жительку села П’ятидні Володимир-Волинського району розвели на гроші шахраї.

Так, 18 березня до пенсіонерки зателефонував невідомий та повідомив про те, що її дочка вчинила правопорушення. І відразу ж запропонував перерахувати кошти в сумі 9 тисяч гривень через банківський термінал задля того, аби дочка уникнула відповідальності, - пише Володимир медіа.

Розгублена жінка виконала умови шахраїв. Проте пізніше виявилося, що дочці нічого не загрожує.

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Теги: гроші, шахраї, волинянка
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