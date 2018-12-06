На Волині виборчу дільницю облаштували в хаті-розвалюсі. ФОТО

У селі на Волині люди голосуватимуть на виборах у напіврозваленій хатині.Про це у Facebook повідомив активіст"Село Пархоменкове, Устилузька ОТГ, одна з найперших громад які обєднались...31 березня виборців з 50, в такому ось будинку культури буде обирати майбутнє та шлях своєї країни. І це всього на всього 1км лівіше і буде інша країна..." - йдеться у повідомленні.Також Рижков висловив думку, що краще було б ініціювати перенесення виборчої дільниці в сусіднє село."І не нести витрати на членів комісії які на зарплаті, не нести витрати на документацію та інші технічні речі? І головне щоб виборці робили свій вибір в приміщенні не схожому на хлів?" - йдеться у дописі.