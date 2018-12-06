На Волині виборчу дільницю облаштували в хаті-розвалюсі. ФОТО
Сьогодні, 14:13
У селі на Волині люди голосуватимуть на виборах у напіврозваленій хатині.
Про це у Facebook повідомив активіст Сергій Рижков.
"Село Пархоменкове, Устилузька ОТГ, одна з найперших громад які обєднались...31 березня виборців з 50, в такому ось будинку культури буде обирати майбутнє та шлях своєї країни. І це всього на всього 1км лівіше і буде інша країна..." - йдеться у повідомленні.
Також Рижков висловив думку, що краще було б ініціювати перенесення виборчої дільниці в сусіднє село.
"І не нести витрати на членів комісії які на зарплаті, не нести витрати на документацію та інші технічні речі? І головне щоб виборці робили свій вибір в приміщенні не схожому на хлів?" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомив активіст Сергій Рижков.
"Село Пархоменкове, Устилузька ОТГ, одна з найперших громад які обєднались...31 березня виборців з 50, в такому ось будинку культури буде обирати майбутнє та шлях своєї країни. І це всього на всього 1км лівіше і буде інша країна..." - йдеться у повідомленні.
Також Рижков висловив думку, що краще було б ініціювати перенесення виборчої дільниці в сусіднє село.
"І не нести витрати на членів комісії які на зарплаті, не нести витрати на документацію та інші технічні речі? І головне щоб виборці робили свій вибір в приміщенні не схожому на хлів?" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
А иностранные наблюдатели там будут? Им там понравится.
Вибір редактора
Останні новини
Супрун пояснила, чи шкідливий дріжджовий хліб
Сьогодні, 14:38
На Волині виборчу дільницю облаштували в хаті-розвалюсі. ФОТО
Сьогодні, 14:13
У центрі Луцька просять прибрати стихійне сміттєзвалище
Сьогодні, 13:53