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На Волині виборчу дільницю облаштували в хаті-розвалюсі. ФОТО

На Волині виборчу дільницю облаштували в хаті-розвалюсі. ФОТО
У селі на Волині люди голосуватимуть на виборах у напіврозваленій хатині.

Про це у Facebook повідомив активіст Сергій Рижков.

"Село Пархоменкове, Устилузька ОТГ, одна з найперших громад які обєднались...31 березня виборців з 50, в такому ось будинку культури буде обирати майбутнє та шлях своєї країни. І це всього на всього 1км лівіше і буде інша країна..." - йдеться у повідомленні.

Також Рижков висловив думку, що краще було б ініціювати перенесення виборчої дільниці в сусіднє село.

"І не нести витрати на членів комісії які на зарплаті, не нести витрати на документацію та інші технічні речі? І головне щоб виборці робили свій вибір в приміщенні не схожому на хлів?" - йдеться у дописі.



На Волині виборчу дільницю облаштували в хаті-розвалюсі. ФОТО
На Волині виборчу дільницю облаштували в хаті-розвалюсі. ФОТО
На Волині виборчу дільницю облаштували в хаті-розвалюсі. ФОТО
На Волині виборчу дільницю облаштували в хаті-розвалюсі. ФОТО

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Теги: вибори, дільниця
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Коментарі 1
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А иностранные наблюдатели там будут? Им там понравится.
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