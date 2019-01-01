«Волиняночка» відзвітувалася грандіозним концертом. ФОТО





Про це повідомили департамент культури Луцькради.



17 березня у стінах Палацу культури міста Луцька відбувся творчий звіт зразкового аматорського ансамблю танцю «Волиняночка», (керівник -заслужений працівник культури України Олена Козачук) та народного аматорського ансамблю народної музики «Волиняночка» (керівник Андрій Рихлюк, викладач вокалу Ірина Снитюк).



Вкотре зал був переповнений шанувальниками, яких вразила висока майстерність кожного учасника та професіоналізм керівників творчих колективів.



Бурхливими оплесками вітали артистів, які вміло поєднали танець і спів у вокально-хореографічних композиціях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся творчий звіт ансамблю «Волиняночка».Про це повідомили департамент культури Луцькради.17 березня у стінах Палацу культури міста Луцька відбувся творчий звіт зразкового аматорського ансамблю танцю «Волиняночка», (керівник -заслужений працівник культури України Олена Козачук) та народного аматорського ансамблю народної музики «Волиняночка» (керівник Андрій Рихлюк, викладач вокалу Ірина Снитюк).Вкотре зал був переповнений шанувальниками, яких вразила висока майстерність кожного учасника та професіоналізм керівників творчих колективів.Бурхливими оплесками вітали артистів, які вміло поєднали танець і спів у вокально-хореографічних композиціях.

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