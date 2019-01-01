«Волиняночка» відзвітувалася грандіозним концертом. ФОТО
Сьогодні, 19:33
У Луцьку відбувся творчий звіт ансамблю «Волиняночка».
Про це повідомили департамент культури Луцькради.
17 березня у стінах Палацу культури міста Луцька відбувся творчий звіт зразкового аматорського ансамблю танцю «Волиняночка», (керівник -заслужений працівник культури України Олена Козачук) та народного аматорського ансамблю народної музики «Волиняночка» (керівник Андрій Рихлюк, викладач вокалу Ірина Снитюк).
Вкотре зал був переповнений шанувальниками, яких вразила висока майстерність кожного учасника та професіоналізм керівників творчих колективів.
Бурхливими оплесками вітали артистів, які вміло поєднали танець і спів у вокально-хореографічних композиціях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили департамент культури Луцькради.
17 березня у стінах Палацу культури міста Луцька відбувся творчий звіт зразкового аматорського ансамблю танцю «Волиняночка», (керівник -заслужений працівник культури України Олена Козачук) та народного аматорського ансамблю народної музики «Волиняночка» (керівник Андрій Рихлюк, викладач вокалу Ірина Снитюк).
Вкотре зал був переповнений шанувальниками, яких вразила висока майстерність кожного учасника та професіоналізм керівників творчих колективів.
Бурхливими оплесками вітали артистів, які вміло поєднали танець і спів у вокально-хореографічних композиціях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Волиняночка» відзвітувалася грандіозним концертом. ФОТО
Сьогодні, 19:33
Син організував власне викрадення, аби отримати викуп у матері
Сьогодні, 19:12
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 березня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку влаштують наймасштабнішу битву зі сміттям в області
Сьогодні, 18:44