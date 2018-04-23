вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянину-наркоторговцю «світить» до 10 років тюрми

Волинянину-наркоторговцю «світить» до 10 років тюрми
За збут наркотиків судитимуть 38-річного мешканця Нововолинська.

Неодноразово судимий нероба двічі упродовж грудня 2018 року збував громадянину таблетки з вмістом наркотичного засобу – бупренорфіну, -
інформує прес-служба прокуратури області.

Такі ж таблетки були виявлені та вилучені у чоловіка під час його огляду працівниками поліції та у ході обшуку його оселі у січні 2019 року.

Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України, і невдовзі він постане перед судом.

Зауважимо, що за вчинення таких злочинів кримінальним кодексом України передбачене покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, торгівля, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі під Луцьком біля поселення ченців облаштували сквер
Сьогодні, 16:22
Президент Казахстану Назарбаєв йде у відставку
Сьогодні, 16:02
Волинянину-наркоторговцю «світить» до 10 років тюрми
Сьогодні, 15:57
За кермом BMW, яка перекинулася в Дачному, міг бути скандальний луцький адвокат
Сьогодні, 15:40
Топ-5 корисних продуктів для жінок: поради волинських медиків
Сьогодні, 15:34
Схожі новини
Спіймали «на гарячому»: на Волині затримали 42-річного наркоторговця Спіймали «на гарячому»: на Волині затримали 42-річного наркоторговця
23 квітень, 2018, 15:19
Поліція зловила двох волинян-«наркобариг» Поліція зловила двох волинян-«наркобариг»
07 лютий, 13:47
На «Ягодині» в автобусі знайшли «наркотичну» передачу На «Ягодині» в автобусі знайшли «наркотичну» передачу
28 січень, 15:55
У двох волинян поліцейські вдома знайшли зброю та наркотики У двох волинян поліцейські вдома знайшли зброю та наркотики
16 січень, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Прибічники «Солідарності» у Луцьку заявляють про провокації. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
 0
У селі під Луцьком біля поселення ченців облаштували сквер
Сьогодні, 16:22
 0
Президент Казахстану Назарбаєв йде у відставку
Сьогодні, 16:02
 0
Волинянину-наркоторговцю «світить» до 10 років тюрми
Сьогодні, 15:57
 0
За кермом BMW, яка перекинулася в Дачному, міг бути скандальний луцький адвокат
Сьогодні, 15:40
 0
Медіа
відео
1/8