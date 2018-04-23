Волинянину-наркоторговцю «світить» до 10 років тюрми

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За збут наркотиків судитимуть 38-річного мешканця Нововолинська.
Неодноразово судимий нероба двічі упродовж грудня 2018 року збував громадянину таблетки з вмістом наркотичного засобу – бупренорфіну, -
інформує прес-служба прокуратури області.
Такі ж таблетки були виявлені та вилучені у чоловіка під час його огляду працівниками поліції та у ході обшуку його оселі у січні 2019 року.
Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України, і невдовзі він постане перед судом.
Зауважимо, що за вчинення таких злочинів кримінальним кодексом України передбачене покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Неодноразово судимий нероба двічі упродовж грудня 2018 року збував громадянину таблетки з вмістом наркотичного засобу – бупренорфіну, -
інформує прес-служба прокуратури області.
Такі ж таблетки були виявлені та вилучені у чоловіка під час його огляду працівниками поліції та у ході обшуку його оселі у січні 2019 року.
Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України, і невдовзі він постане перед судом.
Зауважимо, що за вчинення таких злочинів кримінальним кодексом України передбачене покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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