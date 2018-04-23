Волинянину-наркоторговцю «світить» до 10 років тюрми

За збут наркотиків судитимуть 38-річного мешканця Нововолинська.Неодноразово судимий нероба двічі упродовж грудня 2018 року збував громадянину таблетки з вмістом наркотичного засобу – бупренорфіну, -інформує прес-служба прокуратури області.Такі ж таблетки були виявлені та вилучені у чоловіка під час його огляду працівниками поліції та у ході обшуку його оселі у січні 2019 року.Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України, і невдовзі він постане перед судом.Зауважимо, що за вчинення таких злочинів кримінальним кодексом України передбачене покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.