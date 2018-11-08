Президент Казахстану Назарбаєв йде у відставку

Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде у відставку.



Про таке рішення він оголосив у спецальному зверненні до нації, передає



"Цього року виповниться 30 років, як я обіймаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану", - сказав він.



Як зазначається, за конституцією Казахстану в разі дострокового звільнення або відмови від посади президента країни на строк, що залишився переходять до голови сенату парламенту; за неможливості голови сенату взяти на себе повноваження президента вони переходять до голови мажилісу парламенту; за неможливості голови мажилісу взяти на себе повноваження президента вони переходять до прем'єр-міністра республіки.



Сам Назарбаєв після відставки очолить Раду безпеки Казахстану.



Нурсултан Назарбаєв незмінно очолював Казахстан від 1990 року. У квітні 2015 року його переобрали на п'ятий президентський термін на дострокових виборах. На них він набрав 97,75% голосів виборців. Парламент 2007-го року надав йому право балотуватись у президенти необмежену кількість разів.



Нагадаємо, у травні 2018 року повідомлялося, що парламент Казахстану ухвалив закон, який дозволяє президенту Нурсултану Назарбаєву довічно очолювати Раду Безпеки. У парламенті переконані, що зміни на посадах такого рангу ведуть до дестабілізації ситуації в країні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 березня президент Казахстанузаявив, що йде у відставку.Про таке рішення він оголосив у спецальному зверненні до нації, передає ТСН з посиланням на російські ЗМІ."Цього року виповниться 30 років, як я обіймаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану", - сказав він.Як зазначається, за конституцією Казахстану в разі дострокового звільнення або відмови від посади президента країни на строк, що залишився переходять до голови сенату парламенту; за неможливості голови сенату взяти на себе повноваження президента вони переходять до голови мажилісу парламенту; за неможливості голови мажилісу взяти на себе повноваження президента вони переходять до прем'єр-міністра республіки.Сам Назарбаєв після відставки очолить Раду безпеки Казахстану.Нурсултан Назарбаєв незмінно очолював Казахстан від 1990 року. У квітні 2015 року його переобрали на п'ятий президентський термін на дострокових виборах. На них він набрав 97,75% голосів виборців. Парламент 2007-го року надав йому право балотуватись у президенти необмежену кількість разів.Нагадаємо, у травні 2018 року повідомлялося, що парламент Казахстану ухвалив закон, який дозволяє президенту Нурсултану Назарбаєву довічно очолювати Раду Безпеки. У парламенті переконані, що зміни на посадах такого рангу ведуть до дестабілізації ситуації в країні.

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