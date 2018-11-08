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Президент Казахстану Назарбаєв йде у відставку

Президент Казахстану Назарбаєв йде у відставку
19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде у відставку.

Про таке рішення він оголосив у спецальному зверненні до нації, передає ТСН з посиланням на російські ЗМІ.

"Цього року виповниться 30 років, як я обіймаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану", - сказав він.

Як зазначається, за конституцією Казахстану в разі дострокового звільнення або відмови від посади президента країни на строк, що залишився переходять до голови сенату парламенту; за неможливості голови сенату взяти на себе повноваження президента вони переходять до голови мажилісу парламенту; за неможливості голови мажилісу взяти на себе повноваження президента вони переходять до прем'єр-міністра республіки.

Сам Назарбаєв після відставки очолить Раду безпеки Казахстану.

Нурсултан Назарбаєв незмінно очолював Казахстан від 1990 року. У квітні 2015 року його переобрали на п'ятий президентський термін на дострокових виборах. На них він набрав 97,75% голосів виборців. Парламент 2007-го року надав йому право балотуватись у президенти необмежену кількість разів.

Нагадаємо, у травні 2018 року повідомлялося, що парламент Казахстану ухвалив закон, який дозволяє президенту Нурсултану Назарбаєву довічно очолювати Раду Безпеки. У парламенті переконані, що зміни на посадах такого рангу ведуть до дестабілізації ситуації в країні.


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Теги: Нурсултан Назарбаєв, відставка
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