Президент Казахстану Назарбаєв йде у відставку
Сьогодні, 16:02
19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде у відставку.
Про таке рішення він оголосив у спецальному зверненні до нації, передає ТСН з посиланням на російські ЗМІ.
"Цього року виповниться 30 років, як я обіймаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану", - сказав він.
Як зазначається, за конституцією Казахстану в разі дострокового звільнення або відмови від посади президента країни на строк, що залишився переходять до голови сенату парламенту; за неможливості голови сенату взяти на себе повноваження президента вони переходять до голови мажилісу парламенту; за неможливості голови мажилісу взяти на себе повноваження президента вони переходять до прем'єр-міністра республіки.
Сам Назарбаєв після відставки очолить Раду безпеки Казахстану.
Нурсултан Назарбаєв незмінно очолював Казахстан від 1990 року. У квітні 2015 року його переобрали на п'ятий президентський термін на дострокових виборах. На них він набрав 97,75% голосів виборців. Парламент 2007-го року надав йому право балотуватись у президенти необмежену кількість разів.
Нагадаємо, у травні 2018 року повідомлялося, що парламент Казахстану ухвалив закон, який дозволяє президенту Нурсултану Назарбаєву довічно очолювати Раду Безпеки. У парламенті переконані, що зміни на посадах такого рангу ведуть до дестабілізації ситуації в країні.
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Про таке рішення він оголосив у спецальному зверненні до нації, передає ТСН з посиланням на російські ЗМІ.
"Цього року виповниться 30 років, як я обіймаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану", - сказав він.
Як зазначається, за конституцією Казахстану в разі дострокового звільнення або відмови від посади президента країни на строк, що залишився переходять до голови сенату парламенту; за неможливості голови сенату взяти на себе повноваження президента вони переходять до голови мажилісу парламенту; за неможливості голови мажилісу взяти на себе повноваження президента вони переходять до прем'єр-міністра республіки.
Сам Назарбаєв після відставки очолить Раду безпеки Казахстану.
Нурсултан Назарбаєв незмінно очолював Казахстан від 1990 року. У квітні 2015 року його переобрали на п'ятий президентський термін на дострокових виборах. На них він набрав 97,75% голосів виборців. Парламент 2007-го року надав йому право балотуватись у президенти необмежену кількість разів.
Нагадаємо, у травні 2018 року повідомлялося, що парламент Казахстану ухвалив закон, який дозволяє президенту Нурсултану Назарбаєву довічно очолювати Раду Безпеки. У парламенті переконані, що зміни на посадах такого рангу ведуть до дестабілізації ситуації в країні.
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