У селі під Луцьком біля поселення ченців облаштували сквер
Сьогодні, 16:22
У Липлянах Ківерцівського району завершують облагороджувати Петро-Павлівський сквер, який почали будувати влітку минулого року.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав архімандрит Константин Марченко.
"З Божою поміччю розпочинаємо новий творчий сезон. Доводимо до логічного завершення наш Петро-Павлівський сквер. Сьогодні закінчуємо Центральну площу перед сквером", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що ініціатива створення скверу виникла ще у жовтні 2017 року.
За словами Константина Марченка, вже незабаром встановлять пам'ятний знак борцям за волю і незалежність України і Миронівський поклонний хрест.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав архімандрит Константин Марченко.
"З Божою поміччю розпочинаємо новий творчий сезон. Доводимо до логічного завершення наш Петро-Павлівський сквер. Сьогодні закінчуємо Центральну площу перед сквером", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що ініціатива створення скверу виникла ще у жовтні 2017 року.
За словами Константина Марченка, вже незабаром встановлять пам'ятний знак борцям за волю і незалежність України і Миронівський поклонний хрест.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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