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У селі під Луцьком біля поселення ченців облаштували сквер

У селі під Луцьком біля поселення ченців облаштували сквер
У Липлянах Ківерцівського району завершують облагороджувати Петро-Павлівський сквер, який почали будувати влітку минулого року.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав архімандрит Константин Марченко.

"З Божою поміччю розпочинаємо новий творчий сезон. Доводимо до логічного завершення наш Петро-Павлівський сквер. Сьогодні закінчуємо Центральну площу перед сквером", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що ініціатива створення скверу виникла ще у жовтні 2017 року.

За словами Константина Марченка, вже незабаром встановлять пам'ятний знак борцям за волю і незалежність України і Миронівський поклонний хрест.

У селі під Луцьком біля поселення ченців облаштували сквер
У селі під Луцьком біля поселення ченців облаштували сквер
У селі під Луцьком біля поселення ченців облаштували сквер
У селі під Луцьком біля поселення ченців облаштували сквер

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Теги: Липняни, сквер, ченці
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