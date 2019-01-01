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Прибічники «Солідарності» у Луцьку заявляють про провокації. ВІДЕО

Прибічники «Солідарності» у Луцьку заявляють про провокації. ВІДЕО
Представники громадської організації «Блок Петра Порошенка «Солідарність» у Луцьку вчергове заявили про провокації. Волонтери кажуть, що 18 березня в декілька агітаційних наметів вривалися невідомі люди з камерами.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Координатор громадської організації «Солідарність» Олесь Самойленко розповів, що люди приходили у намет, починали провокувати волонтерів, говорити, що вони займаються підкупом виборців тощо.

Волонтерка Амзіра Дадіо додала, що невідомі без дозволу заходили в намет, брали в руки анкети, кидали ними в обличчя волонтерам.

Волонтери зателефонували керівнику групи, тоді провокатори почали тікати.

Олесь Самойленко розповів, що коли почав їхати за невідомими, то вони зупинилися і почали казати, що вони з "Аверсу".

Волонтери запевняють, що вони поспілкувалися б з журналістами, якби вони одразу назвалися та показали посвідчення. Натомість невідомі робили все мовчки, нічого не пояснюючи.

Додають, що такі провокації за один день зафіксували в декількох агітаційних наметах.



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Теги: Солідарність, Олесь Самойленко, провокації, намет, Аверс
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