Прибічники «Солідарності» у Луцьку заявляють про провокації. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
Представники громадської організації «Блок Петра Порошенка «Солідарність» у Луцьку вчергове заявили про провокації. Волонтери кажуть, що 18 березня в декілька агітаційних наметів вривалися невідомі люди з камерами.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Координатор громадської організації «Солідарність» Олесь Самойленко розповів, що люди приходили у намет, починали провокувати волонтерів, говорити, що вони займаються підкупом виборців тощо.
Волонтерка Амзіра Дадіо додала, що невідомі без дозволу заходили в намет, брали в руки анкети, кидали ними в обличчя волонтерам.
Волонтери зателефонували керівнику групи, тоді провокатори почали тікати.
Олесь Самойленко розповів, що коли почав їхати за невідомими, то вони зупинилися і почали казати, що вони з "Аверсу".
Волонтери запевняють, що вони поспілкувалися б з журналістами, якби вони одразу назвалися та показали посвідчення. Натомість невідомі робили все мовчки, нічого не пояснюючи.
Додають, що такі провокації за один день зафіксували в декількох агітаційних наметах.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Координатор громадської організації «Солідарність» Олесь Самойленко розповів, що люди приходили у намет, починали провокувати волонтерів, говорити, що вони займаються підкупом виборців тощо.
Волонтерка Амзіра Дадіо додала, що невідомі без дозволу заходили в намет, брали в руки анкети, кидали ними в обличчя волонтерам.
Волонтери зателефонували керівнику групи, тоді провокатори почали тікати.
Олесь Самойленко розповів, що коли почав їхати за невідомими, то вони зупинилися і почали казати, що вони з "Аверсу".
Волонтери запевняють, що вони поспілкувалися б з журналістами, якби вони одразу назвалися та показали посвідчення. Натомість невідомі робили все мовчки, нічого не пояснюючи.
Додають, що такі провокації за один день зафіксували в декількох агітаційних наметах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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