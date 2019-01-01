Прибічники «Солідарності» у Луцьку заявляють про провокації. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Координатор громадської організації «Солідарність» Олесь Самойленко розповів, що люди приходили у намет, починали провокувати волонтерів, говорити, що вони займаються підкупом виборців тощо.



Волонтерка Амзіра Дадіо додала, що невідомі без дозволу заходили в намет, брали в руки анкети, кидали ними в обличчя волонтерам.



Волонтери зателефонували керівнику групи, тоді провокатори почали тікати.



Олесь Самойленко розповів, що коли почав їхати за невідомими, то вони зупинилися і почали казати, що вони з "Аверсу".



Волонтери запевняють, що вони поспілкувалися б з журналістами, якби вони одразу назвалися та показали посвідчення. Натомість невідомі робили все мовчки, нічого не пояснюючи.



Додають, що такі провокації за один день зафіксували в декількох агітаційних наметах.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники громадської організації «Блок Петра Порошенка «Солідарність» у Луцьку вчергове заявили про провокації. Волонтери кажуть, що 18 березня в декілька агітаційних наметів вривалися невідомі люди з камерами.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Координатор громадської організації «Солідарність»розповів, що люди приходили у намет, починали провокувати волонтерів, говорити, що вони займаються підкупом виборців тощо.Волонтеркадодала, що невідомі без дозволу заходили в намет, брали в руки анкети, кидали ними в обличчя волонтерам.Волонтери зателефонували керівнику групи, тоді провокатори почали тікати.Олесь Самойленко розповів, що коли почав їхати за невідомими, то вони зупинилися і почали казати, що вони з "Аверсу".Волонтери запевняють, що вони поспілкувалися б з журналістами, якби вони одразу назвалися та показали посвідчення. Натомість невідомі робили все мовчки, нічого не пояснюючи.Додають, що такі провокації за один день зафіксували в декількох агітаційних наметах.

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