Митники викрили аферу з вантажівками, які купляла волинська фірма

Митники викрили оборудку з автомобілями, які купляла фірма з Волині.Так, в один з підрозділів Львівської митниці ДФС до митного оформлення подали документи на вантажіки DAF, MAN та Mercedes-Benz Sprinter, що були у використанні, - інформує прес-служба Львівської митниці ДФС.Згідно з документами їх продавцем є канадська компанія, а покупцем − одне з ТзОВ у Волинській області. Також були надані свідоцтва про реєстрацію цих транспортних засобів, видані компетентними органами Республіки Австрії.З метою з’ясування цієї зовнішньоекономічної операції було скеровано запити до митних органів іноземних держав. У відповіді наданій митними органами Республіки Австрія вказано, що автомобілі ніколи не були зареєстровані в Республіці Австрії, з ними не проводились експортні та імпортні операції.Таким чином, українець, подав для митного контролю підроблені документи.В усіх випадках складено протоколи про порушення митних правил відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.Справи скерували до суду.