Молодики на Audi «шикували» на Волині за сувенірні гроші: деталі. ФОТО
Сьогодні, 16:48
У Рожищі сьогодні, 19 березня, викрили молодиків, які розраховувалися у магазинах сувенірними купюрами.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, що зловмисників затримали співробітники групи реагування патрульної поліції.
Зловмисниками виявилися раніше судимі 36-річний та 20-річний жителі Луцька. Правопорушники пересувалися автомобілем Audi на іноземній реєстрації.
«Затримані, під виглядом справжніх грошей, розраховувались за дріб’язковий товар у магазинах сувенірними купюрами номіналом 200 грн., отримуючи решту справжніми грошима. Уже встановлено, що вони причетні до чотирьох таких фактів на території Рожищенського району та до трьох у сусідньому, Ківерцівському районі. Наразі, вирішується питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження, за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України», – повідомив начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що на вулиці Незалежності у Рожищі затримали аферистів.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, що зловмисників затримали співробітники групи реагування патрульної поліції.
Зловмисниками виявилися раніше судимі 36-річний та 20-річний жителі Луцька. Правопорушники пересувалися автомобілем Audi на іноземній реєстрації.
«Затримані, під виглядом справжніх грошей, розраховувались за дріб’язковий товар у магазинах сувенірними купюрами номіналом 200 грн., отримуючи решту справжніми грошима. Уже встановлено, що вони причетні до чотирьох таких фактів на території Рожищенського району та до трьох у сусідньому, Ківерцівському районі. Наразі, вирішується питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження, за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України», – повідомив начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що на вулиці Незалежності у Рожищі затримали аферистів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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