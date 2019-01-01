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Молодики на Audi «шикували» на Волині за сувенірні гроші: деталі. ФОТО

Молодики на Audi «шикували» на Волині за сувенірні гроші: деталі. ФОТО
У Рожищі сьогодні, 19 березня, викрили молодиків, які розраховувалися у магазинах сувенірними купюрами.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відомо, що зловмисників затримали співробітники групи реагування патрульної поліції.

Зловмисниками виявилися раніше судимі 36-річний та 20-річний жителі Луцька. Правопорушники пересувалися автомобілем Audi на іноземній реєстрації.

«Затримані, під виглядом справжніх грошей, розраховувались за дріб’язковий товар у магазинах сувенірними купюрами номіналом 200 грн., отримуючи решту справжніми грошима. Уже встановлено, що вони причетні до чотирьох таких фактів на території Рожищенського району та до трьох у сусідньому, Ківерцівському районі. Наразі, вирішується питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження, за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України», – повідомив начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що на вулиці Незалежності у Рожищі затримали аферистів.

Молодики на Audi «шикували» на Волині за сувенірні гроші: деталі. ФОТО
Молодики на Audi «шикували» на Волині за сувенірні гроші: деталі. ФОТО
Молодики на Audi «шикували» на Волині за сувенірні гроші: деталі. ФОТО
Молодики на Audi «шикували» на Волині за сувенірні гроші: деталі. ФОТО


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Теги: Рожище, аферисти, сувенірні гроші
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